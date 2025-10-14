به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، کسانی که وقتی وارد سایت سنجش شدند، یکهو راهی نورانی پیش رویشان سبز شد و فرشی قرمز برایشان پهن و گروهی دیگر که وقتی رمز ورودشان را زدند، یکهو دنیایشان تیره و تار شد و نام دانشگاهشان جلو اسمشان چنین نقش بست: مردود! دانشگاهی که انگار خورشیدش بیفروغ است و آسمانش قعر چاه است و روزش شب تار.
گروهی خندان شدند و گروهی گریان، گروهی در حال پروازند و گروهی در حال سقوط! البته باید حال هر دو گروه را درک کرد و با شادیشان، شاد و در غمشان شریک شد، اما به این دو گروه صادقانه باید گفت که این شادی و غم، تنها بخشی از زندگی است، نه همه آن. قبول، راه دانشگاه، مسیری سبز و هموار است برای رسیدن به دریا، اما تنها راه رسیدن به دریا، جاده چالوس نیست. اتوبان قزوین- رشت و جاده هراز و فیروزکوه هم مارا به دریا میرسانند و چهبسا، راه در این مسیرهای جایگزین، خلوتتر و هموارتر نیز باشد.
شرکت در آزمون کنکور سال بعد، ثبتنام در رشتههای دانشگاهی تکمیل ظرفیت، ثبتنام در دورههای کوتاهمدت مهارتی مثل شیرینیپزی، تعمیر خودرو، جذبشدن در بازار کار، یادگیری مهارتهای هنری و هزارهزار راه نرفته دیگر تنها بخشی از انتخابهایی است که بازماندگان از تحصیل در کنکور امسال میتوانند تجربه کنند تا به دریای موفقیت برسند.
البته باز هم باید پذیرفت همه انسانهای موفق، بارها و بارها شکست خوردهاند، اما برخاستهاند و دوباره به مسیر، ادامه دادهاند و همه توپهای دنیا، برای بلندشدن، زمین خوردهاند و آنگاه اوج گرفته و بالا رفتهاند. پس با کمی هوشمندی میتوان تجربه شکست در کنکور سراسری امسال را به فرصتی برای بازنگری و رشد تبدیل کرد و روحیه خویش را نباخت و برای قرارگرفتن در مسیر، از خداوند مدد گرفت و تلاشی دوباره کرد.