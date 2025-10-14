واکنش هنرمندان به درگذشت ناصر تقوایی

به گزارش تابناک، در فاصله کوتاهی از اعلام خبر درگذشت ناصر تقوایی، کارگردان صاحب سبک سینمای ایران، بازیگران، کارگردانان و هنرمندان تا کاربران عادی فضای مجازی به این واقعه واکنش نشان دادند.
تهمینه میلانی از هنرمندانی بود که با انتشار پستی در اینستاگرام به مرگ ناصر تقوایی واکنش نشان داد. این کارگردان با قراردادن عکسی از پشت صحنه فیلم «ای ایران» همراه با ناصر تقوایی نوشت: «خالق دایی جان ناپلئون درگذشت، هنرمندی که قدرش را ندانستیم.»
امیر نادری، کارگردانی فیلم سینمایی «دونده» نیز در این باره در توییتر نوشت: «بدرود استاد تقوایی»
بهرام بیضایی یکی از دیگر کارگردانانی بود که به مرگ ناصر تقوایی واکنش نشان داد. او با انتشار عکسی از خود در کنار ناصر تقوایی مینویسد: «درگذشت ناصر تقوایی بر ما تسلیت باد»
پرویز پرستویی نیز با انتشار عکسی از خود در کنار ناصر تقوایی نوشت: «خالق آثار ماندگار سینمای ایران درگذشت. تسلیت به سینمای ایران»
شبنم مقدمی نیز از افرادی بود که در واکنش به مرگ این کارگردان نوشت: «شما که رها شدید از زندان تن و ما که به حسرتها عادت کردیم. تسلیت به سینمای ایران که رفتن ناصر تقوایی برایش فقط سوگ نیست، بلکه یکی از ارکانش را از دست داد.»
گوهر خیراندیش با انتشار یک استوری درباره ناصر تقوایی نوشت: «این کارگردان سالها در سکوت و خانه نشینی زیست اما آثارش ماندگار شد.»
سحر دولتشاهی هم با نوشتن «ای وای» در قالب یک استوری و عکس ناصر تقوایی واکنش نشان داد.
تینا پاکروان کارگردان سریالهای «تاسیان» و «خاتون» نیز نوشت: «آقای تقوایی شما تکرار نمیشوید اما راهتان ادامه دارد.»
آزاده صمدی نیز با انتشار استوری به مرگ ناصر تقوایی در صفحه شخصیاش گفت: «باید بچشد عذاب تنهایی را مردی که ز عصر خود فراتر بود.»
بازیگرانی مانند پیمان معادی، هومن سیدی و مهرداد صدیقیان با انتشار استوریها در اینستاگرام به مرگ ناصر تقوایی واکنش نشان دادند. در کنار بازیگران و کارگردانان سینمای ایران، سایر هنرمندان و کاربران فضای مجازی نیز به مرگ ناصر تقوایی واکنشهای مختلفی نشان دادند.
مهدی یراحی نیز در این باره در اینستاگرام نوشت: «در سوگ استاد تقوایی که با نگاه انسانیاش راهی بی بدیل برای روایتهای صادقانه از زندگی ایرانیها گشود.»
مهدی یزدانیخرم نویسنده کتاب در این باره در صفح شخصیاش در اینستاگرام مینویسد: «ناخدا، ناخدای من برخیز، ناصر تقوایی لنگر کشید و رفت و ما را تنهاتر کرد. حالا وقت دمام و سنج است برای ناخدایی که سالها نگذاشتند به صید ماهیان بزرگ برود و دلتنگ دریا بود.»
علی بحرینی، ترانهسرا نیز درباره مرگ ناصر تقوایی نوشت: «او را با دردهایش میشناسیم، مردی که فیلمهای بسیاری نساخت، هنرمندی را که زندگی را به کامش تلخ کردند، کارگردانی که آنقدر منتظر ماند تا مرد.»