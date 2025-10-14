عملکرد شگفت انگیز نسل تازه کلاه کماندوها

شرکت Anduril در کنفرانس AUSA 2025 در واشنگتن از چشم عقاب EagleEye رونمایی کرد؛ مجموعه متصل به یک کلاه نظامی جدید که در آن واقعیت مجازی و هوش مصنوعی برای ارسال مستقیم داده‌های میدان نبرد که علاوه بر کلاهخود نظامی (هلمت) برای کلاه آفتابگیر یا عینک استفاده می‌شود. این مجموعه، مکان‌های هم‌جوخه‌ها، برنامه‌های ماموریت روی یک میز شنی مشارکتی با وضوح بالا، نمایشگرهای HUD شفاف دید در روز و دید در شب دیجیتال، دوربین‌های عقب، پهلو، صدای فضایی، آشکارسازهای RF و کنترل‌هایی برای پهپادهای وظیفه‌محور و هم‌تیمی‌های رباتیک را فراهم می‌کند. عملکرد شگفت انگیز نسل آینده کلاه‌های نظامی (هلمت) که در نبردهای تن به تن به ویژه برای نیروهای ویژه تعیین کننده است را می‌بینید.