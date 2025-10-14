En
عربستان خواستار عقب‌نشینی کامل رژیم اسرائیل از غزه شد

هیات دولت عربستان در نشست خود بر لزوم عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه تاکید کرد.
عربستان خواستار عقب‌نشینی کامل رژیم اسرائیل از غزه شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هیات دولت عربستان روز سه‌شنبه در نشست خود به ریاست «سلمان بن عبدالعزیز»، پادشاه این کشور، خواستار عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه شد.

هیات دولت عربستان ابراز امیدواری کرد که نتایج اجلاس صلح شرم الشیخ که در مصر برگزار شد، منجر به تقویت تلاش‌ها برای برقراری امنیت و ثبات در خاورمیانه و از بین بردن رنج ملت فلسطین شود.

حاضران در نشست هیات دولت عربستان بر لزوم عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه به و آغاز اقدامات عملی برای تحقق صلح عادلانه و فراگیر براساس راه حل ۲ دولتی و تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تاکید کرد.

