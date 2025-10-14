En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استارمر: ویرانی‌ها در غزه غیرقابل توصیف است

نخست وزیر انگلیس بدون محکوم کردن جنایت‌های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه اعلام کرد: ویرانی ها در غزه غیرقابل توصیف است.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۶۱
| |
110 بازدید
استارمر: ویرانی‌ها در غزه غیرقابل توصیف است

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری الجزیره، کر استارمر، نخست وزیر انگلیس امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: منتظر آزادی اجساد کشته شده (صهیونیست‌ها) از غزه هستیم. … تخریب و کشتار در نوار غزه پایان یافته و کمک‌رسانی آغاز شده است. ما باید سریع‌تر کمک‌های بیشتری را به نوار غزه برسانیم. امضای توافق‌نامه پایان جنگ در نوار غزه در شرم الشیخ تاریخی بود.

نخست وزیر انگلیس بدون محکوم کردن جنایت‌های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه ادامه داد: ما باید در مرحله بعد بر اجرای طرح صلح خاورمیانه (غرب آسیا) تمرکز کنیم. ویرانی‌ها در غزه غیرقابل توصیف است و نیاز به تلاش بین المللی دارد. ما برای اجرای کامل طرح صلح ۲۰ ماده‌ای خاورمیانه تلاش خواهیم کرد. ما به همکاری نزدیک با تشکیلات خودگردان فلسطین در مورد اصلاحات ضروری که باید انجام دهد، ادامه خواهیم داد.

کر استارمر، در این خصوص ادعا کرد: ما آماده‌ایم تا در خلع سلاح حماس و از بین بردن قابلیت‌های آن نقش ایفا کنیم! ما فرصتی برای اجرای راه حل (موسوم به) دو دولتی داریم و کاملاً به انجام این کار متعهد هستیم!

اشتراک گذاری
برچسب ها
انگلیس کر استارمر نخست وزیر انگلیس فلسطین غزه ویرانی صلح توافق اسرائیل خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عربستان خواستار عقب‌نشینی کامل رژیم اسرائیل از غزه شد
افزایش شمار کل شهدای غزه طی ۲۴ ساعت گذشته
بازسازی غزه ۷۰ میلیارد دلار نیاز دارد
ترامپ: ما به آنچه می‌گفتند غیر ممکن است دست یافتیم
اسرائیل باز هم به غزه حمله خواهد کرد
برپایی نمایشگاه عکاس فلسطینی در بغداد
عکس: امضای ترامپ بر توافقنامه صلح غزه در شرم الشیخ
انگلستان هم فلسطین را به‌رسمیت خواهد شناخت
واکنش انگلیس به طرح ترامپ درباره غزه
موضع‌گیری نخست‌وزیر جدید انگلیس درباره کشور فلسطین
جزییات رایزنی نخست‌وزیر جدید انگلیس با نتانیاهو
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۰ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b7x
tabnak.ir/005b7x