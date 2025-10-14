افزایش شمار کل شهدای غزه طی ۲۴ ساعت گذشته

وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار کل شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۶۷ هزار و ۹۱۳ نفر خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت بهداشت فلسطین در گزارش روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۴ شهید از جمله ۳۸ نفر که از زیر آوار بیرون کشیده شدند، به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین آمده است که ۲۹ نفر نیز طی ۲۴ ساعت گذشته مجروح شدند.

این وزارتخانه اشاره کرد که هنوز شمار زیادی از قربانیان زیر آوار و در جاده‌ها هستند و تاکنون امکان دسترسی اورژانس و کادر دفاع مدنی به آن‌ها فراهم نشده است.

براساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین، شمار کل شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۶۷ هزار و ۹۱۳ نفر و شمار کل مجروحان به ۱۷۰ هزار و ۱۳۴ نفر افزایش یافته است.