به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حمیدرضا حاجی اسفندیاری وکیل مرحوم امیرمحمد خالقی اظهار کرد: حکم اعدام قاتل امیرمحمد خالقی سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار اجرا خواهد شد.

وی افزود: امروز جلسه‌ای در دادسرا برگزار شد که خانواده مقتول نیز در آن حضور داشتند. این جلسات مرسوم است و طبق روال، برای تمامی محکومین به اعدام جهت امکان صلح و سازش و اخذ رضایت از ولی دم برگزار می‌شود. اما در این پرونده، پدر امیر محمد خالقی اعلام کرده است که از حد قصاص گذشت نخواهد کرد و توافقی حاصل نشد.

وی درباره اجرای حکم در ملأ عام گفت: رأی شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران اجرای قصاص در ملأ عام را به منظور ایجاد بازدارندگی و اقناع افکار عمومی تجویز کرده بود، اما این موضوع منوط به تأیید قاضی اجرای احکام و دادستان بود که تاکنون موافقت نشده است، بنابراین اجرای حکم در زندان انجام می‌شود.