واکنش مسکو به تهدید مکرون

سخنگوی کرملین در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه گفت: روسیه برای دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز برای مناقشه اوکراین آماده است اما در حال حاضر به دلیل فقدان جایگزین، به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دیمیتری پسکوف روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: روسیه بار‌ها تأکید کرده است که ترجیح می‌دهد به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز، سیاسی و دیپلماتیک در اوکراین دست یابد و همچنین تضمین امنیت برابر و غیرقابل تقسیم برای همه کشور‌های قاره اروپا برقرار شود.

وی اظهار داشت: حکومت اوکراین با حمایت غرب، به هر بهانه‌ای، دائماً از توافقی مبتنی بر اصول منصفانه خودداری می‌کند.

سخنگوی کرملین اظهار داشت: در این شرایط، روسیه به هر طریقی، منافع خود را تأمین می‌کند و به اهداف خود می‌رسد.

پیش از این، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، روسیه را به لجاجت جنگ‌طلبانه متهم و تهدید کرد که اگر مسکو به میز مذاکره بازنگردد، مجازات خواهد شد.

سخنگوی کرملین در یک ماه اخیر گفته بود که به دلیل عدم تمایل کی‌یف برای پاسخ به پیشنهاد‌های مسکو، توقف قابل توجهی در مذاکرات استانبول (میان روسیه و اوکراین) ایجاد شده است.

دستور ترامپ به ویتکاف برای تمرکز بر حل مناقشه اوکراین

پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره دستور رئیس‌جمهور آمریکا به استیو ویتکاف فرستاده ویژه وی گفت: ما از چنین نیت‌ها و اراده سیاسی مداوم برای تسهیل جستجوی راه‌حل مسالمت‌آمیز استقبال می‌کنیم.

وی افزود: ما ویتکاف را به خوبی می‌شناسیم، او مؤثر است؛ او اثربخشی خود را در خاورمیانه ثابت کرده است. ما امیدواریم که توانایی‌های وی به (حل و فصل) وضعیت اوکراین نیز کمک کند.

سخنگوی کرملین اظهار داشت: طرف روسی همچنان آمادگی خود را برای گفتگوی مسالمت‌آمیز حفظ می‌کند. ما امیدواریم که نفوذ ایالات متحده و مهارت‌های دیپلماتیک فرستادگان رئیس جمهور آمریکا به تشویق طرف اوکراینی برای فعالیت و تمایل بیشتر به مشارکت در روند صلح کمک کند.

درباره انتقال موشک‌های تاماهاوک صبر کنید

پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره انتقال موشک‌های دوربرد تاماهاوک آمریکا به اوکراین نیز گفت: بیاید صبر کنیم و پس از دیدار ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، سخنان طرفین را بشنویم و آنها را تجزیه و تحلیل کنیم.

وی افزود: سخن از انتقال موشک‌های تاماهاوک تاکنون در حد گزارش‌های رسانه‌ای است، اما مطلع هستیم که ترامپ گفته است که دیداری با زلنسکی در واشنگتن خواهد داشت؛ نتایج آن را خواهیم دید.

پیش از این، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از مدیر برنامه مطالعات دفاعی در اندیشکده مرکز امنیت جدید آمریکا نوشته بود: ایالات متحده می‌تواند بین ۲۰ تا ۵۰ موشک تاماهاوک به اوکراین اختصاص دهد.

ترامپ قبلا اعلام کرده است که عملاً تصمیمی در مورد احتمال انتقال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین گرفته است، اما توضیح بیشتری نداد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در واکنش به این گزارش‌ها اظهار داشت: استفاده از موشک‌های تاماهاوک بدون مشارکت مستقیم پرسنل نظامی آمریکا غیرممکن است. پوتین هشدار داد که این اقدام به معنای یک مرحله کاملاً جدید از افزایش تنش از جمله در روابط بین روسیه و ایالات متحده خواهد بود.

موشک «تاماهاوک» با بردی تا دو هزار و پانصد کیلومتر و کلاهکی به وزن ۴۵۰ کیلوگرم (۹۲۲ پوند)، به‌مراتب توانایی‌هایی فراتر از هر سامانه دوربردی دارد که اوکراین از ابتدای جنگ در اسفند ۱۴۰۰ تاکنون از متحدان غربی دریافت کرده است.