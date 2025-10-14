ظریف: چاره کار، مذاکرات مستقیم با آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه پیشین ایران در گفت‌وگویی اختصاصی با رسانه لبنانی، بر لزوم پیگیری مذاکرات مستقیم و چندوجهی با ایالات متحده از موضع قدرت تأکید کرد.

وی با انتقاد از برخی دیدگاه‌های داخلی و خارجی که مذاکره را تسلیم می‌دانند، گفت که ایران می‌تواند با اتکا به توان ملی و اراده مردم، از حقوق خود در مذاکرات دفاع کند.

ظریف هشدار داد که گذشت زمان لزوماً به نفع ایران نیست و فرصت‌های فعلی برای مذاکره ممکن است در ماه‌های آینده از دست برود.

مذاکره بی‌فایده نیست

ظریف در گفت‌و‌گو با النهار، در پاسخ به منتقدان مذاکره با غرب و آمریکا که حمله رژیم صهیونیستی به ایران را در حین مذاکرات دلیلی بر بی‌فایده بودن آن می‌دانند، تأکید کرد: «همین مذاکرات، با وجود نقد‌هایی که به شیوه و فرایند آن دارم، باعث شد مردم با حفظ انسجام و وحدت خود به طور یکپارچه در برابر دشمن صهیونیست بایستند و نقشه آنها مبنی بر فروپاشی نظام ناکام بماند.»

وی افزود که اگر ایران میز مذاکره را ترک کرده بود، مورد سؤال مردم قرار می‌گرفت که دولت با ترک مذاکره، زمینه حمله دشمن را فراهم کرده است.

در خصوص احتمال حمله مجدد رژیم صهیونیستی به ایران و اظهاراتی مبنی بر عدم وقوع آن حداقل تا ۶ ماه آینده – با اشاره به سخنان اخیر پوتین – ظریف گفت: «این‌ها همه حدس و گمان است و نمی‌توان تحولات پیش‌رو را قطعی پیش‌بینی کرد.»

او تأکید کرد که کشور باید با تقویت بنیه دفاعی، حفظ انسجام داخلی و ابتکار عمل در مذاکره واقعی از موضع قدرت، برای هر احتمالی آماده باشد.

مذاکره واقعی

ظریف پیشنهاد داد که جمهوری اسلامی ایران راهبرد مذاکره مستقیم، چندوجهی و معطوف به نتیجه را در پیش بگیرد.

وی در توضیح «مذاکره واقعی» گفت: «مذاکره واقعی یعنی از زندان گذشته بیرون آمدن و از همه امکان‌ها و ظرفیت‌های قدرت ملی استفاده کردن.»

او به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد که ایران تنها کشوری است که جرات و امکان ضربه زدن به اسرائیل را دارد و همچنین به واقعیت پذیرش اراده ایران توسط آمریکا – مانند خالی کردن پایگاه‌های نظامی قبل از ضربه به ایران – که پنجره‌ای محدود برای مذاکره از موضع قدرت باز کرده است.

ظریف مذاکرات مستقیم درباره مسائل مورد اختلاف با آمریکا را چاره کار دانست و گفت: «برخلاف نظر برخی در آمریکا و ایران که مذاکره را به معنای تسلیم می‌دانند، ایران در مذاکرات برجام به خواسته‌های طرف مقابل تن نداد و توانست بسیاری از خواسته‌های خود را به طرف مقابل بقبولاند.»

او افزود که در مذاکرات آتی نیز بده‌بستان طبیعی است و کسانی که فقط امتیاز بگیرند و ندهند، الفبای مذاکره را نمی‌دانند.

ظریف در ادامه گفت: «من برخلاف کسانی که می‌گویند نظام در این مقطع مجبور است جام زهر را مانند سال ۱۳۶۸ بنوشد معتقدم این کار نه امکان پذیر است نه ضروری و نه به مصلحت. بلکه الان می‌توانیم با اتکای به مردم و به توان و اراده ملی با اعتماد به نفس وارد مذاکره شویم و از حقوق‌مان در مذاکرات دفاع کنیم.»

دفاع از مذاکره

در پاسخ به اینکه رهبر انقلاب مذاکره با آمریکا را بی‌فایده می‌دانند، ظریف گفت: «رهبری بار‌ها به من گفتند که کارشناسان می‌توانند و باید نظرات خود را بدون ملاحظه مطرح کنند.»

وی تأکید کرد که دلسوزان نباید نظام را از دیدگاه‌های منطقی محروم کنند، هرچند تصمیم‌گیری نهایی بر اساس سازوکار‌های قانونی است.

ایران نیروی نیابتی ندارد

ظریف در پاسخ به سوالی درباره «ضعیف‌شدن نیرو‌های نیابتی ایران» گفت: «ایران هیچ‌گاه نیروی نیابتی در منطقه نداشته است... رابطه ایران با مقاومت برعکس بوده و ایران برای اهداف مقاومت کمک کرده است.»

وی افزود که حتی اگر مقاومت ضعیف شده باشد، تأثیری بر توان ایران ندارد.

او به تفاوت سیاست‌های آمریکا، اسرائیل و کشور‌های عرب اشاره کرد: «اسرائیل به دنبال فروپاشی ایران است، آمریکا به دنبال تضعیف از طریق فشار، و کشور‌های عرب مایل به بهبود روابط با ایران قدرتمند برای مقابله با اسرائیل هستند».

ظریف تحولات غزه را فرصتی مهم دانست که باید با همبستگی اسلامی بهره‌برداری شود.

پایان برجام و مکانیسم ماشه

در خصوص پایان برجام و بازگشت تحریم‌ها، ظریف گفت بسیاری از حملات علیه او و برجام سازمان‌یافته است.

وی به نکته‌ای جدید اشاره کرد و گفت که آمریکا با برجام به دنبال اجرای سیاست گردش به آسیا و چین و حضور کمتر در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بود، اما مخالفان خارجی و اشتباهات داخلی، این مسیر را منحرف کردند و منجر به ترور‌ها و تشدید تنش شد.

او اروپا را به ریاکاری متهم کرد که پس از نقض تعهدات، از سازوکار‌های سیاسی سوءاستفاده می‌کنند. ظریف پیش‌بینی کرد که رفتار اروپا منجر به کاهش نقش آن در جهان خواهد شد.

پیشنهاد‌ها برای آینده

ظریف پیشنهاد کرد اولویت اول تقویت همبستگی اجتماعی، سپس بازسازی توان دفاعی و گسترش روابط منطقه‌ای باشد. وی مذاکرات چندوجهی با آمریکا برای مدیریت اختلافات را مرحله بعدی دانست.

برای بهبود اقتصاد، بر بهره‌برداری از سرمایه ایرانیان داخل و خارج تأکید کرد و گفت: «هیچ سرمایه‌گذاری با وجود فساد و رانت حاضر به سرمایه‌گذاری نیست... حاکمیت باید امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند.»