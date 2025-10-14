«طارق رئوف» معتقد است ایران باید از طریق مصر، قطر و عربستان به صورت غیرمستقیم با آمریکا در تعامل باشد.

اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند

رئیس سابق بخش شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌گوید: به اسرائیل نمی‌توان اعتماد کرد؛ آنان خواهان تغییر رژیم در ایران و تضعیف این کشور همچون سوریه و عراق هستند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، متعاقب فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان ایران توافق جدید همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی موسوم به توافق قاهره را متوقف کرده است.

ایران اعلام کرده توافق قاهره بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه موضوعیت خود را از دست داده است.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران درمورد انتظارات ایران از آژانس، گفته است: ما کماکان عضو ان‌پی‌تی هستیم و متعهد به توافقنامه پادمان. ما تلاش کردیم در چارجوب تفاهم با آژانس شرایط لازم را برای همکاری ایجاد کنیم ولی طرف‌های مقابل قدر ندانستند. قبلاً گفته بودیم اگر تلاشی برای بازگرداندن قطعنامه صورت گیرد توافق قاهره شرایط اجرا شدن نخواهد داشت، ۳ کشور اروپایی بانی این وضعیت هستند. در شرایط حال دیپلماسی تعطیل‌بردار نیست، اما اگر بخواهیم بگوییم در روز‌های آینده نشستی باشد نه خیر اینطور نیست.

«طارق رئوف» رئیس سابق بخش امنیت سیاسی و شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در خصوص این موضوع گفت: عرف رایج این است که ترامپ نمی‌خواهد جنگی با ایران به راه بیندازد.

وی گفت: ترامپ به اسرائیل در حمله به ایران پیوست، چرا که عمداً یا سهواً در دام نتانیاهو افتاد. اما از دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش متقاعد شده بود که باید «مانع دستیابی ایران به بمب اتم شود» و در همین چارچوب بود که به اسرائیل در بمباران ایران پیوست.

رئیس برنامه خلع سلاح، کنترل سلاح و عدم اشاعه موسسه صلح استکهلم (سیپری) یادآور شود:، اما او همچنین می‌داند که متحدان آمریکا در شورای همکاری خلیج فارس در برابر تلافی ایران آسیب‌پذیر هستند و این شورا نیز جنگی با ایران نمی‌خواهد.

وی افزود: بمباران قطر بخش عمده‌ای از جهان عرب را نسبت به آمریکا بیگانه ساخته و ترامپ می‌خواهد با اعراب دوست باشد، سلاح‌های گران‌قیمت به آنان بفروشد و قیمت نفت را تحت کنترل نگه دارد.

رئوف تأکید کرد: به اسرائیل نمی‌توان اعتماد کرد؛ آنان خواهان تغییر رژیم در ایران و تضعیف این کشور همچون سوریه و عراق هستند.

رئیس سابق بخش شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: در مجمع عمومی، هر دو رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایران سعی کردند با آمریکا ارتباط برقرار کنند. اما به نظر می‌رسد بدون موفقیت بوده است؟

رئوف در پایان تأکید کرد: به نظر من ایران باید از طریق مصر، قطر و عربستان به صورت غیرمستقیم با آمریکا در تعامل باشد.