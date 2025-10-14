طرح تعلیق CFT در مجلس، تقابل صریح با رهبری است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام مجلس درمورد CFT تقابل با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر مقام معظم رهبری است؛ آقای قالیباف اجازه آن‌را ندهید.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، حسن قشقاوی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در مخالفت با دوفوریت عده‌ای از نمایندگان در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، گفت: این طرح به لحاظ شکلی نباید مطرح شود، شورای نگهبان در نظر تفسیری بیان کرد که هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، اما در صورتی که مصوبه مربوط به اختلاف نظر مجلس و شورا باشد مجلس بعد از مدت ۱۰ یا ۱۲ سال می‌تواند ورود کند، ولی هنوز این قانون ابلاغ نشده است که ما آن را در مجلس مطرح کردیم.

وی افزود:حتی در مواردی که به عنوان معضل از سوی رهبر انقلاب ارجاع شده باشد، در صورت استعلام از رهبر معظم انقلاب و عدم مخالفت معظم له موضوع در مجلس مطرح می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه چرا باید تقابل دستگاهی در این زمینه وجود داشته باشد، خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. ایشان می‌توانستند بگویند این طرح یا در مجلس بررسی شود یا دولت لایحه بدهد.

قشقاوی افزود: این مصوبه با اکثریت آرا اعضای مجمع رأی آورده و این سابقه ندارد که یک قانون در مرحله اجرا به مجلس بیاید و دوباره مطرح شود.

وی خطاب به قالیباف، گفت: این بدعت خطرناکی است که در مقابله با مجمع تشخیص است، آن را را مطرح نکنید و این بدعت را ایجاد نکنید زیرا در طول تاریخ مجلس این بدعت وجود نداشته است.