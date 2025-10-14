En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام آخرین مهلت شرکت در مسابقه «تصویر خانواده و کودک در ایران»

مسابقه عکس و فیلم کوتاه «تصویر خانواده و کودک در ایران» در سومین جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت با محور خانواده ایرانی برگزار می شود.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۶۹
| |
187 بازدید
اعلام آخرین مهلت شرکت در مسابقه «تصویر خانواده و کودک در ایران»

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، مسابقه عکس و فیلم کوتاه «تصویر خانواده و کودک در ایران» در سومین جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت و با محور خانواده ایرانی و انعکاس ویژگی‌ها، زیبایی‌ها و مفاهیم عمیق زندگی خانوادگی از نگاه هنرمندان عکاس و فیلمساز و نیز علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

موضوعات مورد نظر در بخش عکس عبارتند از: «عکس‌های گروهی خانواده‌های ایرانی از آلبوم‌های قدیمی و جدید «لحظات ثبت‌شده از روابط عاطفی بین اعضای خانواده ایرانی: پدر و مادر، خواهر و برادر، مادربزرگ و پدربزرگ»، «تکریم و نقش‌آفرینی سالمندان در خانواده ایرانی»، «مراسم سنتی ازدواج در روستا‌ها و شهر‌های ایران، «تجربه‌های عاطفی مادرانه و پدرانه از تولد فرزند (بیمارستان، خانه و …)»، «حضور و نقش کودکان در ایجاد فضای شاد و با نشاط در خانواده ایرانی و «حضور و نقش جوانان در ساختار اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی امروز و فردای خانواده ایرانی».

همچنین موضوعات بخش فیلم کوتاه عبارت است از: «لحظات ثبت‌شده از روابط عاطفی بین اعضای خانواده ایرانی: پدر و مادر، خواهر و برادر، مادربزرگ و پدربزرگ»، «تکریم و نقش‌آفرینی سالمندان در خانواده ایرانی»، «مراسم سنتی «ازدواج» در روستا‌ها و شهر‌های ایران»، «حضور خانواده در آیین‌ها و مراسم ملی و مذهبی»، «تجربه‌های عاطفی مادرانه و پدرانه از تولد فرزند (بیمارستان، خانه و …)»، «نقش «کودکان» در ایجاد فضای شاد و با نشاط در خانواده ایرانی» و «نقش «جوانان» در ساختار اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی امروز و فردای خانواده ایرانی».

شایان ذکر است، مهلت ارسال آثار تا پنجم آبان ۱۴۰۴ است و به دلیل محدودیت زمانی، این تاریخ به هیچ وجه تمدید نمی‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جایزه به نشانی https://jayeze.setadjamiat.ir مراجعه کنند.

ستاد ملی جمعیت را در شبکه‌های اجتماعی به آدرس setad_melli_jamiat@ دنبال کنید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جشنواره مسابقه عکس ستاد ملی جمعیت جایزه ملی فیلم کوتاه
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: علی لاریجانی در کودکی
عکس بازسازی شده از جوانی سیدحسن نصرالله
ساحل دریای مازندران در سال ۱۳۴۵
مقارنه ماه و میلاد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۴ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۰ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۸۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۴ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005b6T
tabnak.ir/005b6T