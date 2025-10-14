سخنگوی وزارت خارجه با تشریح دلایل عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران «شرمالشیخ»، تأکید کرد: بازیگری در عرصه بینالمللی صرفاً به حضور فیزیکی در نشستها محدود نمیشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «اسماعیل بقائی»، در تبیین مواضع رسمی کشورمان در قبال اجلاس اخیر شرمالشیخ و دیگر مسائل منطقهای و بینالمللی با اشاره به تصمیم ایران برای عدم حضور در این اجلاس، اظهار داشت: «این اجلاس به معنای واقعی «بینالمللی» نبود؛ نه تحت نظر سازمان ملل برگزار شد و نه همه کشورها دعوت بودند. مجموعاً حدود ۳۰ هیئت شرکتکننده از کشورهای خاص یا سازمانهای بینالمللی حضور داشتند. بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه دعوت نشده بودند.»
وی در گفتوگو با رادیو گفتوگو اولویت قطعی جمهوری اسلامی ایران را اینگونه برشمرد: «اولویت جمهوری اسلامی ایران توقف نسلکشی و کشتار مردم بیگناه غزه است. همیشه تأکید داشتهایم که پایان دادن به فاجعه انسانی، بازگشت آوارگان، دسترسی مردم غزه به پناهگاه و خروج اشغالگران صهیونیست باید در صدر دستور کار باشد. فاجعهای که طی دو سال گذشته رخ داده، صرفاً نقض قوانین بینالمللی نیست، بلکه تعرضی آشکار به اخلاق و انسانیت است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این ادعا که عدم شرکت ایران به معنای از دست دادن یک فرصت دیپلماتیک بوده، قاطعانه پاسخ داد: «بههیچوجه اینطور نیست. بازیگری در عرصه بینالمللی صرفاً به حضور فیزیکی در نشستها محدود نمیشود. گاهی مشارکت بدون محاسبه دقیق، میتواند به موقعیت کشور آسیب بزند. ما تنها چند ماه قبل، در خرداد، مورد حمله غیرقانونی و جنایتکارانه آمریکا قرار گرفتیم؛ رژیم صهیونیستی نیز با چراغ سبز و همکاری آمریکا در این اقدام نقش داشت. طبیعی است نمیتوانیم در نشستی شرکت کنیم که ریاست آن بر عهده طرفی است که به چنین اقدام جنایتکارانهای افتخار میکند.»
بقائی با اشاره به نگرانیهای تاریخی درباره طرحهای صلح در منطقه، خاطرنشان کرد: «طی یک قرن گذشته، طرحهای متعددی با عنوان صلح و آشتی در موضوع فلسطین مطرح شده، اما نتیجه آن تضییع هرچه بیشتر حقوق مردم فلسطین بوده است. امروز با پیامدهای آن مواجهیم: عملیات پاکسازی قومی، کشتار بیش از ۷۰ هزار انسان بیگناه و نابودی ۹۰ درصد غزه. تا زمانیکه حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین به رسمیت شناخته نشود، هیچ طرحی به صلح واقعی منجر نخواهد شد.»
این دیپلمات ارشد در توضیح کلیدواژه «دیپلماسی تعطیل نخواهد شد»، تصریح نمود: «جمهوری اسلامی ایران شاید بیش از هر کشور دیگری در چند دهه گذشته در روندهای دیپلماتیک مشارکت داشته است. همواره از ابزار دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی و ارتقای صلح و امنیت بینالمللی استفاده کردهایم. این واقعیت که در میانه یک روند دیپلماتیک مورد حمله غیرقانونی قرار گرفتیم، در تاریخ ثبت خواهد شد. در عین حال، دفاع ملت ایران از تمامیت خود نشان داد هر زمان لازم باشد میتوانیم با قدرت از خود دفاع کنیم. دیپلماسی هیچگاه تعطیل نخواهد شد و در آینده نیز با توجه به منافع کشور از این ابزار استفاده خواهیم کرد.»
وی بر موضع ثابت و اصولی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالملل پای فشرد و فعالیتهای وزارت خارجه در راستای حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را قابل تقدیر دانست.