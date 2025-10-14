معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی گفت: سرطان پستان دومین علت مرگ ناشی از سرطان در میان زنان و پنجمین علت مرگ ناشی از سرطان در کل جمعیت کشور به‌شمار می‌رود. پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که بروز سرطان در ایران طی ۱۵ سال آینده حدود ۱.۵ برابر افزایش خواهد یافت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ زهرا شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، با اشاره به اهمیت دقت در انتشار آمار‌های مربوط به سرطان گفت: آمار و ارقامی که درباره بروز سرطان منتشر می‌شود باید به استناد مطالعات انجام شده باشد، چراکه این آمار‌ها بعضا متفاوت است؛ و ملاحظات ویژه‌ای هم دارد؛ زیرا بعضا گزارشات و حتی زیرساخت و امکانات علمی استان‌ها جهت انجام کار علمی پژوهشی و سنجش شرایط سلامت متفاوت است و قطعا در تعیین مسیر تصمیم گیری‌های علمی تاثیر گذار است. ولذا آمار اعلامی بر اساس مطالعات موجود ارائه میگردد و ممکن است نقائصی هم داشته باشد.

وی با بیان اینکه بروز سرطان در ایران به‌صورت منطقه‌ای (خوشه‌ای) رخ می‌دهد، گفت: استان‌های مرکزی کشور بیشترین میزان بروز را دارند؛ به‌طوری‌که نرخ بروز استاندارد سنی در برخی از این مناطق به حدود ۷۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد، در حالی‌که در استان‌های جنوب‌شرقی کشور، این عدد بین ۵ تا ۱۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر است.

شیخی افزود: مطالعات متعدد نشان می‌دهد که بیشترین شیوع سرطان پستان در ایران در گروه سنی ۴۰ تا ۴۹ سال اتفاق می‌افتد و این مسئله زنگ خطری جدی برای سلامت زنان کشور است.

دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان

این مقام مسئول با اشاره به تازه‌ترین داده‌های موجود گفت: متأسفانه گزارش رسمی ثبت کشوری سرطان از سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تاکنون منتشر نشده و آمار‌های فعلی بر اساس منابع بین‌المللی مانند سازمان جهانی بهداشت (WHO) است. طبق این داده‌ها، میزان بروز سرطان پستان در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۷ مورد در هر ۱۰۰ هزار زن بوده و بر اساس برآوردها، حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ زن در کشور به این بیماری مبتلا شده‌اند.

وی ادامه داد: سرطان پستان دومین علت مرگ ناشی از سرطان در میان زنان و پنجمین علت مرگ ناشی از سرطان در کل جمعیت کشور به‌شمار می‌رود. پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که بروز سرطان در ایران طی ۱۵ سال آینده حدود ۱.۵ برابر افزایش خواهد یافت.

هشدار برای آینده؛ نیاز به سیاست‌گذاری منسجم

شیخی با تأکید بر ضرورت سیاست‌گذاری دقیق در حوزه سلامت اظهار کرد: همه این آمار‌ها هشدار جدی است. ما باید از همین امروز برای پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش بروز سرطان برنامه‌ریزی کنیم و نگاه منسجمی در سطح کلان کشور نسبت به حوزه سلامت داشته باشیم. از موازی‌کاری‌ها باید پرهیز کرد و تصمیم‌ها باید مبتنی بر داده‌های علمی و تجربه‌های تخصصی باشد.

آموزش، کلید پیشگیری از سرطان

وی با تأکید بر اهمیت آموزش سبک زندگی سالم افزود: اگر زنان و مردان جامعه آموزش دقیق در زمینه عوامل خطر و مراقبت‌های سلامت داشته باشند، می‌توانیم بخش زیادی از بروز بیماری‌ها را پیشگیری کنیم. جامعه نیز باید بحث آگاهی‌بخشی و آموزش سلامت را به‌طور مداوم و جدی دنبال کند؛ حتی اگر تکراری به نظر برسد، در حوزه سلامت تکرار آموزش‌ها ضروری است.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در پایان گفت: امیدوارم مجموعه این تلاش‌ها و گفت‌و‌گو‌ها مؤثر باشد و منجر به افزایش حساسیت عمومی نسبت به سلامت زنان و پیشگیری از سرطان شود.