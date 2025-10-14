به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ گرانترین کشورهای جهان برای زندگی در سال ۲۰۲۵ جزایر کیمن، سوئیس و سنگاپور معرفی شدند. هزینههای بالای مسکن، خوراک و خدمات، همراه با کیفیت زندگی و فرصتهای شغلی، ویژگی این مناطق است که مهاجران برای تجربه سبک زندگی لوکس به آنها جذب میشوند.
زندگی در خارج از کشور برای بسیاری جذاب است، اما هزینههای روزمره زندگی یکی از مهمترین مسائلی است که پیش از مهاجرت باید بررسی شود. قیمتهای بالا در حوزه اجاره مسکن، خوراک، خدمات و سایر هزینهها، میتواند بار مالی زیادی را بر ساکنان تحمیل کند؛ بنابراین آگاهی از مکانهایی که بیشترین هزینه زندگی را دارند، به برنامهریزی بهتر مهاجران و مسافران کمک میکند.
هزینههای زندگی در سراسر جهان متغیر است و تحتتأثیر عواملی همچون میزان دستمزدها، تقاضای مسکن، وابستگی به واردات و نظام مالیاتی قرار دارد. بعضی از شهرها و کشورها خدمات لوکس و رفاه بالا ارائه میدهند، در حالی که بعضی دیگر گزینههای مقرونبهصرفهتری در اختیار ساکنان قرار میدهند.
شاخص هزینه زندگی نامبئو (Numbeo) در سال ۲۰۲۵، هزینههای زندگی در هزاران مکان در سراسر جهان را نسبت به شهر نیویورک (با ارزش پایه ۱۰۰) مقایسه میکند. نمرههایی بالاتر از ۱۰۰ نشاندهنده گرانتر بودن زندگی در آن نقاط نسبت به نیویورک است. بر اساس گزارش میانی سال ۲۰۲۵، ده منطقهای که در ادامه ذکر میشود گرانترین نقاط جهان هستند.
جزایر کیمن (Cayman Islands)
جزایر کیمن در صدر جدول گرانترین نقاط جهان، بهدلیل مزایای مالیاتی و اقتصاد مالی قوی، توجه ثروتمندان و مهاجران را جلب کرده است. هزینههای مسکن، خوراک و دیگر موارد روزمره بسیار بالاست. کسانی که توان مالی دارند، از امکانات لوکس، سواحل بکر و شرایط اقتصادی پایدار بهرهمند میشوند.
سوئیس (Switzerland)
سوئیس نیز از دیگر کشورهای گرانقیمت جهان است و با شهرهایی همچون زوریخ، ژنو، بازل و لوزان، کشوری با اجاره بالا، مالیات زیاد و هزینه کلی زندگی گران است، اما زیرساختهای عالی، خدمات سلامت برجسته و کیفیت زندگی بالا موجب میشود ساکنان هزینههای زیاد را متحمل شوند. ترکیب زیبایی طبیعی، خدمات عمومی قوی و اقتصاد پایدار، سوئیس را به مقصدی امن و با کیفیت تبدیل میکند.
ایسلند (Iceland)
ایسلند بهشدت به واردات وابسته است و همین موضوع قیمت خوراکیها و سوخت را در آن بالا میبرد. رستورانهای ریکیاویک گرانتر از نیویورک هستند. با این وجود ایسلند یکی از امنترین و شادترین کشورهای جهان محسوب میشود و منظرههای طبیعی خیرهکننده، فرهنگ جذاب و سیستم بهداشتی عالی، آن را برای مهاجران و مسافران جذاب نگه میدارد. طبیعت استثنایی و جامعه کوچک و مهماننواز این کشور، جذابیت آن را افزایش داده است.
باهاما (Bahamas)
باهاما در منطقه کارائیب سبک زندگی استوایی و سواحل زیبا ارائه میدهد، اما مناطقی همچون ناسائو بهدلیل اجاره بالا و تقاضای گردشگری هزینههای زیادی دارند. هزینههای روزمره نیر در این منطقه بسیار بالاست و با وجود زندگی مفرح در کنار دریا، ساکنان باید هزینههای بالای خدمات رفاهی و کالاهای وارداتی را متحمل شوند.
سنگاپور (Singapore)
سنگاپور بهعنوان مرکز مالی مهم آسیا، بهدلیل تراکم بالا و محدودیت زمین، با قیمتهای سرسامآور مسکن و مالکیت خودرو روبهروست، با این حال حملونقل عمومی کارآمد و بهنسبت ارزان و مراکز غذایی ارزانقیمت همچون هاوکر سنترها، به کاهش بخشی از هزینههای زندگی در این دولت-شهر کمک میکنند. سنگاپور بهدلیل سبک زندگی جهانی، مدارس بینالمللی و فرصتهای شغلی فراوان، مورد توجه متخصصان سراسر جهان است.
نروژ (Norway)
شهرهای بزرگ نروژ همچون اسلو، برگن و تروندهایم هزینههای مسکن، خوراک و رستوران بالایی دارند، اما خدمات عمومی عالی، امنیت و دسترسی به مناظر طبیعی جذاب، کیفیت زندگی بالایی را در آن ایجاد میکند. حقوق بالا و سیستم رفاه قوی هزینههای بالای زندگی در نروژ را تا حدی جبران میکند.
دانمارک (Denmark)
کپنهاگ بهعنوان یکی از ۱۵ شهر گران جهان، موجب شده است که هزینههای کلی دانمارک بالا باشد. مالیاتها و قیمت رستورانها نیز در دانمارک بسیار بالاست، ولی سیستم گسترده حمایت اجتماعی، خدمات بهداشتی با کیفیت و حملونقل عمومی عالی، سطح زندگی را در آن قابل قبول نگه میدارد. برنامهریزی شهری پایدار و زندگی فرهنگی غنی نیز به جذابیت این کشور میافزاید.
لوکزامبورگ (Luxembourg)
اقتصاد قدرتمند لوکزامبورگ، موجب افزایش قیمتها برای خوراکی، رستورانها و خدمات شده است، اما درآمدهای بالاتر تا حدی این هزینهها را جبران میکند. سیستم بهداشت خوب، حمایت اجتماعی قوی و ترکیب زیرساختهای مدرن با جذابیت تاریخی، کیفیت بالای زندگی را با اندازههای شهرهای قابل کنترل به ارمغان میآورد.
هنگکنگ (Hong Kong)
هنگکنگ کشوری پرجنبوجوش با اقتصاد پویا و فرصتهای کاری فراوان است که بهدلیل محدودیت زمین و تراکم جمعیت، هزینه اجاره و مسکن در آن بسیار بالاست. غذا خوردن در رستورانهای معمولی میتواند مقرونبهصرفه باشد، اما در مجموع هزینههای زندگی در آن بالا باقی میماند. این شهر بهدلیل فرصتهای شغلی بینظیر و جمعیت بینالمللی فراوان محبوب است، هرچند فضای زندگی کوچکی دارد و تراکم شهری زیاد است.
جزایر گورنزی (Guernsey)
جزایر گورنزی، یکی از مناطق خودگردان تاج بریتانیا در جزایر کانال (مجموعه جزایری در دریای مانش)، با چشماندازهای زیبا و خانههای لوکس شناخته میشود. در شهر اصلی این منطقه، سنت پیتر پورت، خانههایی میلیون دلاری وجود دارد و هرچند اجاره، خوراکیها و هزینههای غذا خوردن در آن بسیار زیاد است، هنوز کمتر از نیویورک محسوب میشود. این جزیره با فضای آرام مقصدی دلپذیر برای افرادی است که بهدنبال آرامش، امنیت و فرهنگ محلی هستند.
به این ترتیب کشورهای جزیرهای همچون جزایر کیمن، باهاما و گورنزی بهدلیل محدودیت زمین، وابستگی به واردات و گردشگری ازجمله کشورهای گران و پرهزینه برای زندگی محسوب میشوند و کشورهای اسکاندیناوی و سوئیس ترکیبی از دستمزدهای بالا و هزینههای زندگی گران را دارند.
مراکز مالی جهانی همچون سنگاپور و هنگکنگ نیز بهدلیل تقاضای شدید برای مسکن و فرصتهای شغلی فراوان، هزینههای بالایی دارند، با این حال این مناطق کیفیت زندگی بالا، امنیت و خدمات عمومی عالی ارائه میدهند. مزایای مالی یا حقوق بالاتر در بعضی از این مکانهای گران نیز بخشی از جبران هزینههای زندگی است. آگاهی از این هزینهها به مهاجران و مسافران کمک میکند تا تصمیمات بهتری درباره سبک زندگی، محل اقامت و هزینههای روزمره اتخاذ کنند.