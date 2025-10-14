En
ضرغامی: چرا این روزها هیچ مسئولی موبایل ندارد؟!

ضرغامی میگه با هر مسئولی میخوایم تماس بگیریم میگن طرف بخاطر لو نرفتن محل استقرار‌ تلفن همراه نداره دیگه.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۴۱
ضرغامی: چرا این روزها هیچ مسئولی موبایل ندارد؟!

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
4
پاسخ
گردشگری چه ربطی به وزا دارد آخه گرشگر و گردشی وجود دارد که دنبالشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
خود شما مسئول بودی چکار کردی؟؟ بقیه هم مثل شما
مشغول سرگرمیهای خود. وگرنه مملکت به این روز نمی افتاد.
