ضرغامی: چرا این روزها هیچ مسئولی موبایل ندارد؟!
ضرغامی میگه با هر مسئولی میخوایم تماس بگیریم میگن طرف بخاطر لو نرفتن محل استقرار تلفن همراه نداره دیگه.
کد خبر:
۱۳۳۴۲۴۱
تاریخ انتشار:
۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۸
14 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۴۲۴۱
|
۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۸
14 October 2025
برچسب ها
ضرغامی
تلفن
ردیابی
حفاظت شخصیت
خبر فوری
مسئولان
ردزنی
دیدار آشنا با ضرغامی+عکس
درخواست زلنسکی برای تقویت حفاظت شخصیاش
چرا هنگام صحبت با تلفن مضطرب میشویم؟
کنایه ضرغامی به جبهه اصلاحات از پای منقل شیشلیک!
ماهواره ردیابی متان جف بزوس از کار افتاد
همسرکشی به خاطر صحبت با تلفن
جزییات تغییر تعرفههای تلفن از امشب
کمبود تراشه به گوشی تلفن و کنسول بازی رسید
تغییر ساختار تعرفهگذاری تلفن ثابت و همراه
واکنش ضرغامی به سوتیهای صداوسیما
تلفن همراه مبتلایان کرونا ردیابی میشود
زنبورهای عسلی که کوله پشتی حمل میکنند!
پیام ضرغامی به کسانی که دوزار مسئولیت دارند!
جنایت به خاطر تلفن بی موقع
راهاندازی تلفن گویای ترک سیگار
حجاج رکورد مکالمات تلفنی را شکستند
تلفن ثابت؛ 750 هزار تومان!
پلیس در جستجوی تبهکار تلفنی
خواستگاري تلفني براي ازدواج دوم، دردسرساز شد
ضرغامی به موسوی و کروبی چه گفته بود؟
مهدی نژاد
|
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
4
پاسخ
گردشگری چه ربطی به وزا دارد آخه گرشگر و گردشی وجود دارد که دنبالشی
ناشناس
|
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
خود شما مسئول بودی چکار کردی؟؟ بقیه هم مثل شما
مشغول سرگرمیهای خود. وگرنه مملکت به این روز نمی افتاد.
حرفهای تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروههای مقاومت احترام میگذاریم / خارج از مسئله هستهای با آمریکا مذاکرهای نداشتهایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
اسرائیل از طبقهبندی خارج کرد: لحظه اصابت موشکهای ایران به خانه خلبانهای اسرائیل
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را میزند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگندههای افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم میداشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
طالبان: عملیات علیه پاکستان به پایان رسید/ حملات سنگین جنگندههای اف ۱۶ پاکستانی/ ادعای نفوذ طالبان به عمق ۱۰ کیلومتری پاکستان
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
(۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید
(۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟
(۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی
(۹۱ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
(۹۰ نظر)
حرفهای تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
(۸۹ نظر)
قانونگذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران
(۸۸ نظر)
پشتپرده دو عروسک خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
(۸۶ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم میداشت!
(۸۴ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را میپذیرد؟
(۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!
(۷۰ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
(۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!
(۶۳ نظر)
جشن سعودیها با دختران بیحجاب در تهران را ببینید
(۶۰ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جادههای شمال ایران
(۵۶ نظر)
