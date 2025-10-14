En
درخواست توقف بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار خروج طرح ملی توسعه هوش مصنوعی از دستور کار مجلس تا زمان بررسی جامع و هماهنگ میان شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت وزیران و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۳۹
306 بازدید
درخواست توقف بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار خروج طرح ملی توسعه هوش مصنوعی از دستور کار مجلس تا زمان بررسی جامع موضوع در جلسات مشترک کمیسیون‌های تخصصی مجلس، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور شد.

متن کامل نامه خسروپناه به شرح زیر است:

اندیشمند ارجمند جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام ضمن آرزوی سلامتی و دوام توفیقات روزافزون الهی؛ همان‌گونه که استحضار دارید توسعه توانمندی‌های کشور در حوزه هوش مصنوعی به جد از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورد تأکید قرار گرفته است که در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده‌واحده تشکیل شورای ملی راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی و سند ملی هوش مصنوعی را در جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ تصویب و ابلاغ نموده است. همچنین هیأت محترم وزیران سند ستاد فناوری و کاربرد هوش مصنوعی را در جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ تصویب و ابلاغ نموده است.

در این راستا با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت وزیران در زمینه هوش مصنوعی از یک سو و تجربه یک سال گذشته و نظرات کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی در این زمینه از سوی دیگر، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید تا زمان بررسی جامع موضوع در جلسه مشترک کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، طرح ملی توسعه هوش مصنوعی از دستور کار مجلس محترم شورای اسلامی خارج شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
تا الان هرچی اسم ملی گذاشتن پشتش فقط برای گرفتن بودجه بوده و هیچ خروجی مثبتی نداشته
عاشق وطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
همانطور که در دهه 70 پروژه سیستم عامل ملی ( ایرانی ) حتی یک ریال بودجه بهش تعلق نگرفت تا بارها روی همین سیستم عامل های آمریکایی ضربه بخوریم !
