قیمت دلار و یورو امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر +جدول

جدول آخرین قیمت دلار و یورو امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت دلار و یورو امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر +جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها: سه‌شنبه ۲۲ مهر - ۰۶:۰۰

ارز

قیمت (ریال)

دلار

 ۱,۱۱۲,۰۰۰
یورو ۱,۲۸۷,۴۰۰
درهم امارات ۳۰۲,۹۰۰
پوند انگلیس ۱,۴۸۲,۷۰۰
لیر ترکیه ۲۶,۶۰۰
فرانک سوئیس ۱,۳۸۳,۰۰۰
یوان چین ۱۵۵,۹۰۰
ین ژاپن ۷۳۰,۵۴۰
وون کره جنوبی ۷۸۰
دلار کانادا ۷۹۲,۷۰۰
دلار استرالیا ۷۲۵,۱۰۰
دلار نیوزیلند ۶۳۷,۳۰۰
دلار سنگاپور ۸۵۶,۸۰۰
روپیه هند ۱۲,۵۵۰
روپیه پاکستان ۳,۹۴۴
دینار عراق ۸۴۵
لیر سوریه ۸۵
افغانی ۱۶,۹۱۰
کرون دانمارک ۱۷۲,۳۰۰
کرون سوئد ۱۱۷,۱۰۰
کرون نروژ ۱۱۰,۴۰۰
ریال عربستان ۲۹۶,۸۸۰
ریال قطر ۳۰۴,۱۰۰
ریال عمان ۲,۸۸۸,۶۰۰
دینار کویت ۳,۶۲۹,۶۰۰
دینار بحرین ۲,۹۴۹,۹۰۰
رینگیت مالزی ۲۶۳,۳۰۰
بات تایلند ۳۴,۱۴۰
دلار هنگ کنگ ۱۴۲,۹۰۰
روبل روسیه ۱۴,۰۰۰
منات آذربایجان ۶۵۶,۱۰۰
درام ارمنستان ۳,۱۲۰
لاری گرجستان ۴۱۰,۱۰۰
سوم قرقیزستان ۱۲,۷۲۰
سامانی تاجیکستان ۱۲۲,۴۰۰
منات ترکمنستان ۳۱۸,۰۰۰
 
