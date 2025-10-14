En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وحشتناک‌ترین درد، متعلق به کدام بیماری است؟/ پنج رنج اول دنیای ما

گویا قرار نیست دردهای آدمی از حرکت بایستد. هرچه بشر توانسته بر دردی پیروز شود و درمانش کند، درد بزرگ‌تر و عمیق‌تری به سراغش آمده است.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۲۹
| |
684 بازدید
|
۱

وحشتناک‌ترین درد، متعلق به کدام بیماری است؟/ پنج رنج اول دنیای ما

 یک روز اگر ساده‌ترین بیماری‌ها او را از پای درمی‌آورد که حالا اثری از آن‌ها نیست، اما امروز با دردهای عجیب‌تر زخم خورده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، هفته سلامت شروع می‌شود، ضمن تبریک پیشاپیش آن به تک تک اعضای سیستم سلامت کشور و با قدردانی از همه پزشکان و کادر مرتبط  با نطام سلامت، نگاهی به دردناک‌ترین دردهای جسمی انسان امروز  کرده ایم تا بدانیم چه بیمارانی درگیر چه دردهای سنگینی هستند و حواسمان به موضوع سلامت،  بیش از پیش باشد. شاید هم حال دردمندان را بفهمیم...

درد، چیزی فراتر از جسم است؛ گاهی روح را در هم می‌فشارد و زندگی را به سایه‌ای کمرنگ بدل می‌کند.

 

پنج بیماری اول با بالاترین میزان درد

هر بیماری، برای بشر دردناک است و رنج و سختی بسیاری به همراه دارد با این حال در این گزارشِ گردآوری شده از چندین منبع قابل اطمینان و علمی، پنج بیماری که دردی جانکاه‌تر به همراه دارند، با زبانی ساده روایت می‌کنیم تا عمق رنج بیماران را حس کنیم. این دردها بر اساس مقیاس استاندارد پزشکی، که شدت را از یک تا ۱۰ می‌سنجد، از شدیدترین به سوی خفیف‌تر چیده شده‌اند، اما همه‌شان چنان سنگین‌اند که زندگی را زیر و رو می‌کنند.

 

دردناک‌ترین بیماری جهان

نخست، بیماری‌ای که بیمارانش آن را شبیه شوک الکتریکی در صورت توصیف می‌کنند: نورالژی عصب سه‌قلو. تصور کنید ناگهان تیری تیز در گونه‌تان فرو رود، دردی چنان تند و تیز که نفس را بند می‌آورد.

وحشتناک‌ترین درد، متعلق به کدام بیماری است؟/ پنج رنج اول دنیای ما

این حملات کوتاه، گاهی چند ثانیه‌ای، آن‌قدر توان‌فرساست که حتی غذا خوردن یا لبخند زدن را ناممکن می‌کند. انگار چاقویی در صورت می‌چرخد و رحم نمی‌کند. این رنج از فشار رگ‌های خونی یا آسیبی به عصب سه‌قلو می‌آید. داروهای ضدتشنج گاهی آرامش می‌آورند، اما در موارد سخت، تنها جراحی چاره است. در ایران، دسترسی به این درمان‌ها گاه دشوار است و این خود، زخمی بر زخم بیماران می‌افزاید.

 

رتبه دوم؛ سرطان پیشرفته

دوم، دردی که از سرطان پیشرفته، به‌ویژه وقتی به استخوان‌ها می‌رسد، سرچشمه می‌گیرد. این درد مثل آتشی است که زیر پوست شعله می‌کشد، مداوم و بی‌امان. بیماران احساس می‌کنند استخوان‌هایشان در حال خرد شدن است، و این رنج نه‌تنها جسم، بلکه روح را هم خسته می‌کند، چون با ترس از آینده گره خورده است. تومورها به اعصاب فشار می‌آورند یا استخوان را شکننده می‌کنند. مسکن‌های قوی مانند مورفین و پرتودرمانی می‌توانند مرهم باشند، اما کمبود مراکز تخصصی مراقبت تسکینی در ایران، بیماران را در این مبارزه تنها می‌گذارد.

 

سوم؛ سنگ کلیه

سوم، دردی که بسیاری آن را تجربه کرده‌اند: سنگ کلیه. این درد چنان ناگهانی و تیز است که گویی تیغی در پهلو یا کمر فرو می‌رود. بیماران می‌گویند انگار کسی شکم‌شان را می‌شکافد، و گاهی این رنج تا مرز بیهوشی پیش می‌رود. دلیلش، گیر کردن سنگ در مسیر ادرار است که فشاری طاقت‌فرسا ایجاد می‌کند. نوشیدن آب فراوان، داروهای تسکین‌دهنده، و گاه جراحی یا سنگ‌شکنی می‌توانند نجات‌بخش باشند. اما پیشگیری با رژیم غذایی، کلیدی است که کمتر به آن توجه می‌شود.

 

میگرن شدید

چهارم، میگرن شدید، که فراتر از یک سردرد ساده است. این درد مثل زندانی است که نیمی از سر را در چنگ می‌گیرد، با ضربان‌هایی که انگار مغز را فشرده می‌کنند. همراهش تهوع، حساسیت به نور و صدا، و حسی که بیماران را وادار می‌کند در تاریکی پناه بگیرند.

وحشتناک‌ترین درد، متعلق به کدام بیماری است؟/ پنج رنج اول دنیای ما

التهاب رگ‌های مغزی و اختلالات عصبی این حملات را رقم می‌زنند. داروهای پیشگیری‌کننده و تغییر در سبک زندگی می‌توانند دفعات این رنج را کم کنند، اما تشخیص درست و به‌موقع هنوز چالشی بزرگ است.

 

پنجم؛ درد پنهان در زنان

آخرین، اندومتریوز شدید، دردی پنهان که زنان بسیاری را در سکوت آزار می‌دهد. کرامپ‌های لگنی، به‌ویژه در روزهای قاعدگی، چنان شدید است که انگار چیزی در درون می‌پیچد و رها نمی‌کند. بسیاری سال‌ها با این درد زندگی می‌کنند بدون اینکه نامی برایش بیابند. رشد بافت رحمی در جاهای دیگر بدن، التهاب و چسبندگی ایجاد می‌کند. هورمون‌درمانی و جراحی می‌توانند آرامش بیاورند، اما آگاهی کم پزشکان و جامعه، این بیماران را در تنگنا نگه می‌دارد.

 

آخرین حرف

این دردها فقط جسم را نشانه نمی‌گیرند؛ روان و زندگی را هم زیر فشار می‌گذارند. هفته سلامت فرصتی است تا به جای بی‌تفاوتی، با دردمندان همدلی کنیم. هر یک از این بیماری‌ها، داستانی از مبارزه و امید است. پزشکان می‌گویند مدیریت درد نیاز به همکاری دارد: از دارو و جراحی تا حمایت روانی و اجتماعی.

در هفته سلامت ۱۴۰۴، قدمی برداریم. اگر بیماری در اطراف‌مان این دردها را تحمل می‌کند، حواسمان به او باشد. درد، زبانی است که همه ما را به هم پیوند می‌دهد. شاید روزی بشر این دردها را هم رام کند، اما تا آن روز، علاوه بر تلاش برای درمان و البته پیشگیری، همدلی بهترین مرهم است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بیماری درد درد شدید دردناک‌ترین بیماری هفته سلامت درد جسمانی
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شدیدترین دردهای دنیا / دردناک‌ترین بیماری‌ها کدامند؟
چسب زخمی که احساسات واقعی شما را می‌فهمد
تسکین درد با نگاه کردن به طبیعت
مصرف استامینوفن برای سالمندان چه عوارضی دارد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
بيماران ام اس وقتي اعصاب سه قلوشون درگير ميشه بدترين درد را در صورت تجربه ميكنن
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
طالبان: عملیات علیه پاکستان به پایان رسید/ حملات سنگین جنگنده‌های اف ۱۶ پاکستانی/ ادعای نفوذ طالبان به عمق ۱۰ کیلومتری پاکستان
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۰ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۸۶ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۴ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005b5p
tabnak.ir/005b5p