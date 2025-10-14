قیمت خودرو امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در فاز تثبیت شکننده قرار دارد. این به این معناست که آرامش نسبی قیمت‌ها بیش از آن‌که حاصل تعادل واقعی میان عرضه و تقاضا باشد، نتیجه رکود عمیق در معاملات و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. در واقع، بخش قابل‌توجهی از تقاضای مصرفی از بازار حذف شده و جای خود را به تقاضای احتیاطی و سرمایه‌ای داده است. این وضعیت باعث شده قیمت‌ها در ظاهر بدون تغییر بمانند، اما در باطن بازار، انتظارات تورمی همچنان فعال و آماده جهش باشد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در چنین شرایطی، بازیگران بازار چشم به تحولات بیرونی دوخته‌اند. نرخ ارز، سیاست‌های دولت در حوزه واردات خودرو و تصمیمات مرتبط با عرضه در بورس کالا از جمله متغیرهایی هستند که می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن جهت حرکت بازار را تغییر دهند. اگر نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت نشود یا عرضه خودرو به هر دلیل کاهش یابد، احتمال بروز نوسانات مجدد در بازار بسیار بالاست.

قیمت خودروهای داخلی

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. این سدان داخلی ۱۷ میلیون تومان گران شد تا با نرخ ۹۹۰ میلیون تومان در بازار عرضه شود. از سوی دیگر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۹ میلیون تومان گران شد تا با قیمت یک میلیارد و ۳۵۴ میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود.

میان محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس ۶ میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان ایستاد. همچنین، اطلس G افت قیمت سه میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ ۷۵۵ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

فونیکس FX نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از سوی دیگر، X22 پرو دستی ۱۵ میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

کی‌ام‌سی A5‌ رشد ۳۳ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی T9 افت ۷۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با قیمت سه میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

دیگنیتی پرستیژ که تا روز گذشته با نرخ دو میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، در روز جاری کاهش قیمت ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت دو میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. همچنین، ون اینرودز رشد ۱۶ میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص ۸۹۵ میلیون تومان ایستاد.

