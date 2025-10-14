استفاده ابزاری از مفاهیم ناب و متعالی اسلامی، این روزها به حرکتی ناشیانه توسط افرادی که می‌خواهند اتباع افغانستانی را به هر شکل که شده در ایران ماندگار کنند تبدیل شده است.

این افراد که معلوم نیست دچار توهم شده‌اند یا اهداف خاصی را دنبال می‌کنند، از عنوان ارزشمند «امت‌گرائی» برای توجیه نقطه ‌نظر خود استفاده می‌کنند و ذیل این عنوان تلاش فوق‌العاده‌ای برای جلوگیری از اخراج اتباع غیرمجاز از یکطرف و صاحب حق جلوه دادن آنها جهت اقامت در ایران و برخوردار شدن از انواع امتیازات از طرف دیگر، به عمل می‌آورند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ علاوه بر این، با روشی بسیار ناشیانه به بعضی آیات قرآن کریم متوسل شده و با تفسیر غلط آیات،درصدد موجه جلوه دادن تفکر انحرافی خود برمی‌آیند. متأسفانه این افراد که بعضی از آنها در کسوت روحانیت نیز هستند، مطالب نادرست خود را در قالب «کلیپ» در سطح گسترده‌ای منتشر می‌کنند که پیداست از حمایت محافل مخفی صاحب امکانات وسیع مادی برخوردارند.

آنها می‌گویند مکتب اسلام مرز نمی‌شناسد و تمام مسلمانان از هر نقطه جهان که باشند اعضای امت اسلامی هستند و به هر کشور اسلامی بروند آنجا وطنشان محسوب می‌شود و کسی حق ندارد آنها را از اقامت در جائی که مایل هستند منع کند. آیه شریفه «یا اَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أکْرَمَکُمْ عِنْدَ‌الله اَتْقَاکُمْ» (سوره حجرات، آیه 13) را نیز پشتوانه ادعای خود قرار می‌دهند و نتیجه می‌گیرند ما باید درصدد تشکیل امت اسلامی باشیم و برای رسیدن به این آرمان، باید مرزها را نادیده بگیریم و به نظریه «جهان‌وطنی» برسیم.

این مغالطه آشکار برای اینست که این افراد می‌خواهند نتیجه بگیرند اتباع افغانستان باید بدون محدودیت به ایران سرازیر شوند و در هر نقطه از ایران که بخواهند و تا هر زمان که اراده کنند بمانند و براساس مساوات اسلامی از تمام امتیازات نیز برخوردار باشند.

مطرح ‌کنندگان این ادعا اگر اهل سواد قرآنی و دارای بینش دینی و اجتماعی باشند، قطعاً با این واقعیت آشنا هستند که شکل‌گیری «امت اسلامی» و تحقق آرمان وحدت امت بهیچوجه با وجود کشورهای مختلف با مرزهای مشخص و مقررات و قوانین اختصاصی هر کشور منافاتی ندارد. تمام مسلمانان می‌توانند از هر ملت و قوم و رنگ و مذهب و گرایش که باشند در تفکر وحدت امت اسلامی شریک و همراه و همدل باشند و در عین حال به قوانین و مقررات کشورهای خود و سایر کشورها پای‌بندی نشان بدهند. آیه شریفه‌ای که می‌فرماید شما را زن و مرد آفریده‌ایم و به ملت‌ها و قبیله‌ها تقسیم کرده‌ایم تا با همدیگر تعامل داشته باشید و گرامی‌ترین‌هایتان باتقواترین‌هایتان هستید، اولاً درصدد اعلام فضیلت معنوی شخصی انسان‌هاست و ثانیاً دارای هیچ نکته‌ای که به معنای نفی مرزها و مقررات کشورها باشد نیست.

کسانی که با استناد به این آیه و رفتن زیر پرچم «امت اسلامی» مرتکب مغالطه بزرگ جایز دانستن ورود بی‌حساب و کتاب اتباع افغانستانی به ایران هستند در خوشبینانه‌ترین فرض می‌توان آنها را دچار توهم دانست هرچند در میان آنان افرادی هم وجود دارند که می‌خواهند با این قبیل مغالطه‌ها تشکیلات سازمان ملی مهاجرت را با ساختاری به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند که ایران به جولانگاه اتباع افغانستانی تبدیل و هویت ایران و ایرانی بطور کلی نابود شود.



سؤال مهمی که این مغالطه‌گران باید به آن پاسخ بدهند اینست که آیا حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان و سایر دولت‌ها به ایرانیان اجازه نادیده گرفتن مرزها و مقررات کشورهای خود را می‌دهند که شما این پیشنهاد خلاف عقل و منطق را به دولت ایران می‌دهید؟! این البته جدای از عوارض منفی امنیتی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و... است که مثنوی هفتاد من کاغذ شود.