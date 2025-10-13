امضای ٧٠ نماینده برای طرح منع دولت از تودیع اسناد CFT

به گزارش تابناک، حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با فارس گفت: «فردا سهشنبه طرح ٢ فوریتی الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد معاهده CFT در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.»
وی افزود: « این طرح که در ابتدا به قید سه فوریت بود، بهمنظور بررسی بیشتر و بنابهدرخواست نمایندگان متقاضی، به ٢ فوریت تبدیل شد.»
همچنین عضو هیئترئیسه مجلس گفت: «این طرح به امضای بیش از ٧٠ نماینده رسیده است.»
به گزارش فارس؛ طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرحها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریت، در همان موقع در صحن علنی ارائه و بلافاصله ابلاغ میگردند. در طرح سه فوریتی اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی حاضر میشوند تا فوراً" طرح را از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی و نظر خود را اعلام کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نهم مهرماه، با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا سیافتی، «بهصورت مشروط» موافقت کرد.
مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس که طراح اصلی طرح سه فوریتی است.
شریعتی در این باره با اشاره به جزئیات طرح سه فوریتی مجلس گفته است: «دولت موظف است تا زمان حصول اطمینان از رفع کامل تحریمهای مندرج در قطعنامههای ششگانه شورای امنیت، بهویژه قطعنامههای ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ که مرتبط با ترتیبات اجرایی معاهده CFT هستند، از تحویل اسناد پذیرش معاهده به دبیرخانه سازمان ملل خودداری کند».
«حمیدرضا حاجیبابایی» نایبرئیس مجلس، در نشست علنی روز گذشته یکشنبه ٢٠ مهرماه اعلام کرد که مجلس سهشنبه ٢٢ مهرماه، درباره این طرح با قید ٢ فوریت، تصمیمگیری خواهد کرد.