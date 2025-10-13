واکنش عجیب آقای مدیر به زردی چمن ورزشگاه یادگار امام!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، حبیب مقصودی شایعه خشک شدن چمن ورزشگاه یادگار امام را بیاساس دانست و گفت: عملیات کاشت دوم چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز انجام شده و چهار پنج روز دیگر سبز میشود.
او ادامه داد: برنامه کاشت چمن در ورزشگاه یادگار امام تبریز براساس برنامه اعلامی ناظر ترکیهای انجام میشود و بر این اساس تا پایان سال جاری باید چهار بار کاشت چمن در میدان انجام شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه زردی چمن ورزشگاه ناشی از این امر است، اظهار کرد: در چهار روز گذشته عملیات داشت و برداشت مرحله دوم کاشت انجام شده است؛ کاشت چمن در ساختار چمن هیبریدی، ویژگی خاص خود را دارد و بذر چمن باید با ماسه مخصوص ۰۲ مخلوط و در دل چمن مصنوعی کاشته شود.
مقصودی با اشاره به اینکه ۲ مرحله کاشت چمن در ورزشگاه یادگار امام به خوبی انجام شده، اظهار کرد: با توجه به اینکه باشگاه تراکتور تقاضای میزبانی از پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام تبریز را داشت، همه امکانات را برای آماده سازی ورزشگاه جهت میزبانی شایسته از هواداران عزیز و فهیم تیم بسیج کردهایم که کاشت چمن دوم ورزشگاه نیز گامی در این راستاست.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با بیان اینکه خود بنده هر روز ۲ بار برای پیگیری امور در ورزشگاه حاضر میشوم، ابراز کرد: عملیات اجرایی رفع نواقص ورزشگاه از قبیل ساخت دیوارهها، بهسازی گیتها و نصب صندلیها هم با سرعت پیش میرود.