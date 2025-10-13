En
واکنش عجیب آقای مدیر به زردی چمن ورزشگاه یادگار امام!

مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی به زرد شدن چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۸۴
753 بازدید
واکنش عجیب آقای مدیر به زردی چمن ورزشگاه یادگار امام!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، حبیب مقصودی شایعه خشک شدن چمن ورزشگاه یادگار امام را بی‌اساس دانست و گفت: عملیات کاشت دوم چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز انجام شده و چهار پنج روز دیگر سبز می‌شود.

او ادامه داد: برنامه کاشت چمن در ورزشگاه یادگار امام تبریز براساس برنامه اعلامی ناظر ترکیه‌ای انجام می‌شود و بر این اساس تا پایان سال جاری باید چهار بار کاشت چمن در میدان انجام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه زردی چمن ورزشگاه ناشی از این امر است، اظهار کرد: در چهار روز گذشته عملیات داشت و برداشت مرحله دوم کاشت انجام شده است؛ کاشت چمن در ساختار چمن هیبریدی، ویژگی خاص خود را دارد و بذر چمن باید با ماسه مخصوص ۰۲ مخلوط و در دل چمن مصنوعی کاشته شود.

مقصودی با اشاره به اینکه ۲ مرحله کاشت چمن در ورزشگاه یادگار امام به خوبی انجام شده، اظهار کرد: با توجه به اینکه باشگاه تراکتور تقاضای میزبانی از پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام تبریز را داشت، همه امکانات را برای آماده سازی ورزشگاه جهت میزبانی شایسته از هواداران عزیز و فهیم تیم بسیج کرده‌ایم که کاشت چمن دوم ورزشگاه نیز گامی در این راستاست.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با بیان اینکه خود بنده هر روز ۲ بار برای پیگیری امور در ورزشگاه حاضر می‌شوم، ابراز کرد: عملیات اجرایی رفع نواقص ورزشگاه از قبیل ساخت دیواره‌ها، بهسازی گیت‌ها و نصب صندلی‌ها هم با سرعت پیش می‌رود.

