به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا پس از امضای توافق صلح غزه که توسط برخی کشورهای دیگر نیز امضا شد، طی یک سخنرانی گفت: «بازسازی غزه احتمالا سادهترین مرحله باشد. ما سختترین بخش را انجام دادهایم و بقیهاش به هم میپیوندد. همه ما بهتر از هر کسی در دنیا میدانیم که چگونه بازسازی و ساختوساز کنیم.»
بنا بر این گزارش، دونالد ترامپ ضمن آنکه سند امضاشده صلح غزه را «تاریخی» خواند، گفت: «ما با هم به چیزی که همه میگفتند غیرممکن است، دست یافتیم؛ صلح در خاورمیانه. جنگ غزه تمام شده و کمکها شروع به سرازیر شدن کردهاند.»
رئیسجمهور آمریکا افزود: «از کشورهای عربی و اسلامی که ما را قادر به دستیابی به این موفقیت کردند، تشکر میکنم. این روزی است که مردم در سراسر منطقه و جهان برای آن تلاش، کوشش، امید و دعا کردهاند.»
او خاطر نشان کرد: «روزی نو و زیبا در حال طلوع است و اکنون بازسازی آغاز میشود. کمکهای بشردوستانه اکنون در حال سرازیر شدن است، از جمله صدها کامیون حامل مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و سایر ملزومات که بخش عمدهای از آن توسط افراد حاضر در این اتاق پرداخت شده است. همچنین، غیرنظامیان در حال بازگشت به خانههای خود هستند، اسرا با خانوادههایشان دوباره به هم میپیوندند.»
ترامپ مجددا به تلاشهای قطر اشاره کرد و گفت: «من بهویژه از امیر کشور قطر، مردی استثنایی و بسیار مورد احترام، تشکر میکنم.»
او در سخنرانی خود درباره «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه که پیشتر نیز به او اشاره کرده بود، گفت: «از رئیسجمهور ترکیه که هر زمان به او نیاز داشته باشم، در کنارم است، تشکر میکنم.»
ترامپ با بیان اینکه در مرحله سوم و چهارم طرح ۲۰ مادهای صلح غزه هستند، گفت: «بسیاری از کشورهای ثروتمند و قدرتمند که مایل به کمک به بازسازی غزه هستند، هر چقدر که لازم باشد بودجه اختصاص میدهند.
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر از میانجیگران مصر و قطر به خاطر کمکشان در دستیابی به توافق آتشبس غزه تشکر کرد.
ترامپ از «عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهور مصر به خاطر اعطای «گردنبند نیل» بالاترین نشان افتخار مصر و همچنین امیر قطر تشکر کرد.
دونالد ترامپ با اشاره به «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان گفت: «میخواهم از شهباز شریف از پاکستان و فیلد مارشال محبوبم از پاکستان تشکر کنم. سلام من را به او برسانید.»
ترامپ در ادامه به «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه اشاره کرد و بهشوخی گفت: «باورم نمیشود که امروز خیلی بیسروصدا برخورد میکنی! تصور میکردم پشت سرم ایستادهای!»
او همچنین به «ویکتور اوربان» نخستوزیر مجارستان اشاره و تاکید کرد: «تو فوقالعادهای! میدانم خیلیها با من موافق نیستند اما من تنها کسی هستم که اهمیت دارد. من در انتخابات قبلی از او حمایت کردم و او با ۲۸ امتیاز اختلاف پیروز شد. اگر انتخابات دیگری داشته باشی، این بار هم بهتر عمل خواهی کرد.»
ترامپ سپس از رسانهها خواست سالن را ترک کنند. او گفت رهبران جهان قرار است چند دقیقهای با هم گفتوگو کنند.