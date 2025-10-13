رونمایی از قیمت های جدید گوشت قرمز / چرا گوشت تنظیم بازاری گران شد؟

باوجود وعده تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی اما قیمت گوشت یارانه ای نیز سر به فلک کشید؛ به طوری که افزایشی چشمگیر را نسبت به ماه های گذشته نشان می دهد و حالا سوالات جدی درباره کالایی که هدف آن حمایت از قدرت خرید مردم بود مطرح می کند.

قیمت گوشت تنظیم بازاری هم گران شد؛ به طور یکه قیمت هرکیلو گوشت تنظیم بازار در سری جدید توزیع ۸۰۹ تا ۹۰۹ هزارتومان قیمت خورده است؛ این درحالی است که قیمت گوشت تنظیم بازاری در مقایسه با اواخر ۱۴۰۳، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رصد میدانی خبرنگار تابناک نشان می‌دهد که قیمت انواع گوشت دربازار امروز روند افزایشی داشته است؛ به طوری که ماهیچه گوساله ۱ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان، راسته گوسفندی کیلویی ۵۸۰ هزارتومان، ران گوسفند ممتاز ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، گوشت چرخ کرده گوساله کیلویی ۶۸۰ هزار تومان است. همچنین راسته با استخوان گوسفند ۸۶۰ هزارتومان، گوشت قلوه گاه گوسفند ۴۹۵ هزارتومان، همچنین گوشت گوساله سردست ممتاز ۹۹۰ هزارتومان، گوشت گوساله ماهیچه ۱ میلیون و ۷۰ هزارتومان و راسته گوسفند مغزشده نیز ۱ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان قیمت گذاری شده است.

گوشت تنظیم بازاری چقدر گران شد؟

آذرماه سال گذشته بود که قیمت گوشت منجمد تنظیم بازاری حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان و گوشت گرم تنظیم بازاری حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده اعلام شد اما در حال حاضر قیمت گوشت گرم گوساله وارداتی به ۸۶۰ هزارتومان رسیده است. بنابراین، اگرچه گوشت تنظیم بازاری کماکان از قیمت گوشت آزاد ارزان‌تر است، اما قیمت خود گوشت تنظیم بازاری نیز در مقایسه با ارقام اعلام شده در اواخر ۱۴۰۳، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

به نظرمی رسد تغییر نرخ ارز برای واردات کالا‌های اساسی به صورت مستقیم بر هزینه واردات گوشت و نهاده‌های دامی اثر گذاشته است ؛ البته پیش تر نیز گزارش‌هایی مبنی بر کشتار دام‌های مولد به دلیل کمبود نهاده‌ها داده شد که به نظر می رسد تولید داخل کاهش یافته و نیاز به واردات جدی شده است. از سویی دیگر، گزارش هایی مبنی بر قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه، به دلیل بالاتر بودن قیمت دام شنیده شد که به کمبود عرضه داخلی دامن زد.

ابلاغیه ای که آتش به جان بازار انداخت

کمیاب شدن گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار، اصلی‌ترین مشکل مردم در ماه‌های اخیر بوده است؛ چراکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که واردات گوشت کاهش یافته و قرار است گوشت تنظیم بازاری به مرور حذف شود بنابراین همین مساله کافی بود تا قیمت این نوع گوشت روند صعودی به خود بگیرد.

واردکنندگان گوشت نیز به دلیل ترس از تغییرات مکرر قیمت حجم واردات را تعمدا کاهش دادند چرا که نگران این مساله هستند که هنگام تسویه حساب، نرخ ارز دوباره تغییر کرده و متحمل ضرر شوند.

اگرچه گوشت تنظیم بازار بیشتر وارداتی است، اما قیمت‌گذاری آن به صورت کلی تحت تأثیر بازار آزاد و گوشت داخلی است؛ به طوری که کمبود و نوسان قیمت نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه، باعث بالا رفتن هزینه تأمین خوراک، قیمت تمام‌شده دام زنده برای دامدار شده و درنهایت قیمت گوشت در بازار آزاد افزایش می‌یابد و به تبع آن قیمت گوشت تنظیم بازار نیز گران خواهد شد.

به گزارش تابناک، افزایش قیمت گوشت تنظیم بازار نتیجه ای از افزایش هزینه واردات به دلیل نوسانات ارزی و بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید در بازار داخلی است که فشار تقاضا ناشی از اختلاف قیمت با بازار آزاد نیز بر آن تأثیر گذاشته است.