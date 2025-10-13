مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به اوکراین سفر کرده است، در ادامه فشارهای غرب علیه مسکو ادعا کرد که دارایی‌های مسدودشده روسیه در اروپا باید برای پشتیبانی از جبهه کی‌یف و تقویت توان دفاعی اوکراین به‌کار گرفته شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کایا کالاس روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه اوکراین در کی‌یف گفت: «رهبران اتحادیه اروپا در حال بررسی وامی برای پرداخت غرامت هستند که با دارایی‌های مسدودشده روسیه پشتیبانی خواهد شد. باید این طرح را پیش ببریم؛ تبدیل دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه به پشتیبانی مستقیم از جبهه اوکراین، کار درستی است. مسکو باید هزینه این جنگ را بپردازد، نه مالیات‌دهندگان اروپایی.»

کالاس با تأکید بر ادامه حمایت همه‌جانبه از اوکراین افزود اتحادیه اروپا در سال جاری «سطح بی‌سابقه‌ای از کمک‌های نظامی» را به این کشور اختصاص داده است. وی با بیان این ادعا که تحریم‌های اروپا، روسیه را از «صد‌ها میلیارد یورو درآمد جنگی» محروم کرده است، مدعی شد: «به‌زودی تدابیر جدیدی برای هدف قرار دادن درآمد‌های روسیه از انرژی، مالی و تجارت تصویب خواهیم کرد. اقتصاد جنگی روسیه ضعیف است و ما آن را ضعیف‌تر خواهیم کرد.»

کالاس ادعا کرد که نرخ تورم در روسیه از ۲۰ درصد فراتر رفته و ذخایر نقدی کرملین به پایان رسیده است. به گفته وی، رشد اقتصادی روسیه «نزدیک به صفر» است و «زمان به نفع اوکراین تغییر کرده است». او مدعی شد: «هر یورویی که از روسیه گرفته می‌شود، دیگر صرف جنگ نمی‌شود.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه گفت که این اتحادیه با اختصاص دو میلیارد یورو برای پهپاد‌ها در حال تقویت توان رزمی اوکراین است و مأموریت غیرنظامی این اتحادیه در اوکراین نیز گسترش خواهد یافت تا حوزه‌های دفاع سایبری و حمایت از جانبازان را پوشش دهد. او مدعی شد: «با ادامه جنگ روسیه، باید از همه مسیر‌ها برای پشتیبانی مالی از اوکراین استفاده کنیم.»

کالاس در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که اتحادیه اروپا نخستین مبلغ ۱۰ میلیون یورویی را برای ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به «جنایت تجاوز» اختصاص داده است. او با بیان این ادعا که «رهبران روسیه مسئول این جنگ هستند» مدعی شد: «هیچ‌کس نباید برای جنایاتی که مرتکب شده بدون مجازات بماند.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با اشاره به تهدید‌های امنیتی ادعایی در این قاره، از ارائه نقشه‌راه جدید دفاعی اتحادیه در هفته جاری خبر داد و گفت: «اروپا با موج بی‌سابقه‌ای از حملات ترکیبی روبه‌روست. هر بار که پهپاد یا هواپیمای روسی وارد حریم هوایی ما می‌شود، خطر تشدید تنش وجود دارد. روسیه با جنگ قمار می‌کند و ما باید قدرت اقتصادی اروپا را به بازدارندگی نظامی تبدیل کنیم.»

به گفته کالاس، این نقشه‌راه که قرار است با همکاری رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فون‌درلاین، ارائه شود، اهداف و نقاط عطف مشخصی برای تقویت توانمندی‌های دفاعی، از جمله در حوزه سامانه‌های ضدپهپاد، تعیین خواهد کرد. او مدعی شد: «ما باید در برابر روسیه دفاع خود را تقویت کنیم. این نقشه‌راه دستورالعمل ما برای تحقق این هدف خواهد بود و باید کاملاً با ناتو هم‌راستا باشد.»

جنگ اوکراین در پی بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی روسیه درباره گسترش مرز‌های ائتلاف نظامی ناتو آغاز شد. مسکو که پیش‌تر بار‌ها نسبت به پیشروی این ائتلاف به‌سوی شرق هشدار داده بود، پس از نادیده‌گرفتن این هشدار‌ها از سوی غرب، در پنجم اسفند ۱۴۰۰ اقدام نظامی خود را علیه اوکراین آغاز کرد.

در جریان این جنگ، کشور‌های عضو ناتو به‌جای تمرکز بر راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک، با حمایت‌های گسترده نظامی از کی‌یف و ارسال تسلیحات پیشرفته، سیاستی را در پیش گرفتند که به تشدید درگیری‌ها و تداوم بحران امنیتی در اروپا انجامید.