کمپین مگادراپ از ۱۶ مهر آغاز شده و این اکران فرهنگی، بخشی از برنامههای ویژه نوبیتکس در جریان این کمپین است. نمایش مستند «ویتالیک، داستان اتریوم» در تاریخهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ مهر و هر شب ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.
این مستند ۸۵ دقیقهای با کارگردانی زک اینگراسی و کریس تمپل، نگاهی انسانی و نزدیک به زندگی ویتالیک بوترین، خالق اتریوم دارد؛ نابغهای که با خلق دومین رمزارز بزرگ جهان، شیوهی نگاه ما به پول، فناوری و آینده را تغییر داد. فیلم مخاطب را از سالهای نوجوانی ویتالیک در کانادا تا روزهای پرچالش پروژهی «Merge» همراهی میکند و تصویری روشن از مسیر شکلگیری یکی از مهمترین پروژههای تاریخ بلاکچین ارائه میدهد.
اکران و دوبله این مستند بهصورت اختصاصی توسط نوبیتکس انجام شده است و گامی در جهت فرهنگسازی و گسترش آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم فناوری بلاکچین و رمزارزها در ایران به شمار میرود.
علاقهمندان میتوانند در تاریخهای یادشده، با استفاده از کد تخفیف ۹۰درصدی نوبیتکس (vitalikmostanad90)، بلیت تماشای این اثر را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.
کمپین «مگادراپ» نوبیتکس همچنان در حال برگزاری است و کاربران میتوانند با انجام مأموریتهای روزانه، در ایردراپ روزانهی یک اتریوم شرکت کنند و جایزه دریافت کنند. جزئیات کامل مأموریتها و شرایط شرکت در کمپین از طریق صفحه اختصاصی «مگادراپ» در دسترس کاربران قرار دارد.