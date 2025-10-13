En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نوبیتکس مستند «ویتالیک، داستان اتریوم» را روی پرده می‌برد

در ادامه‌ی کمپین «مگادراپ»، نوبیتکس، بزرگ‌ترین پلتفرم تبادل رمزارز در ایران، با برگزاری یک رویداد فرهنگی، مستند «ویتالیک، داستان اتریوم» را به‌صورت اختصاصی در سینمای نیایش‌مال اکران می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۰۷
| |
155 بازدید

نوبیتکس مستند «ویتالیک، داستان اتریوم» را روی پرده می‌برد

کمپین مگادراپ از ۱۶ مهر آغاز شده و این اکران فرهنگی، بخشی از برنامه‌های ویژه نوبیتکس در جریان این کمپین است. نمایش مستند «ویتالیک، داستان اتریوم» در تاریخ‌های ۲۱، ۲۲ و ۲۳ مهر و هر شب ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.

این مستند ۸۵ دقیقه‌ای با کارگردانی زک اینگراسی و کریس تمپل، نگاهی انسانی و نزدیک به زندگی ویتالیک بوترین، خالق اتریوم دارد؛ نابغه‌ای که با خلق دومین رمزارز بزرگ جهان، شیوه‌ی نگاه ما به پول، فناوری و آینده را تغییر داد. فیلم مخاطب را از سال‌های نوجوانی ویتالیک در کانادا تا روزهای پرچالش پروژه‌ی «Merge» همراهی می‌کند و تصویری روشن از مسیر شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین پروژه‌های تاریخ بلاکچین ارائه می‌دهد.

اکران و دوبله این مستند به‌صورت اختصاصی توسط نوبیتکس انجام شده است و گامی در جهت فرهنگ‌سازی و گسترش آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم فناوری بلاکچین و رمزارزها در ایران به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند در تاریخ‌های یادشده، با استفاده از کد تخفیف ۹۰درصدی نوبیتکس (vitalikmostanad90)، بلیت تماشای این اثر را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.

کمپین «مگادراپ» نوبیتکس همچنان در حال برگزاری است و کاربران می‌توانند با انجام مأموریت‌های روزانه، در ایردراپ روزانه‌ی یک اتریوم شرکت کنند و جایزه دریافت کنند. جزئیات کامل مأموریت‌ها و شرایط شرکت در کمپین از طریق صفحه اختصاصی «مگادراپ» در دسترس کاربران قرار دارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
نوبیتکس ویتالیک جشنواره مگادراب
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۴ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۰ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005b3r
tabnak.ir/005b3r