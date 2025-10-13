خاتمی ۸۲ ساله شد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u060c \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f1 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0647\u0634\u062a\u0627\u062f \u0648 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u062a\u0648\u0644\u062f \u0633\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f \u062e\u0627\u062a\u0645\u06cc\u060c \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0631\u0627 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u06a9 \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n