خاتمی ۸۲ ساله شد

امروز دوشنبه ۲۱مهرماه ۱۴۰۴ ، همزمان با هشتاد و دومین زادروز سید محمد خاتمی، چندتن از اعضای دفتر وی و درپایان جلسه مشورتی هفتگی، این مناسبت را به وی تبریک گفتند.
به گزارش تابناک؛ امروز، دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، همزمان با هشتاد و دومین سالروز تولد سید محمد خاتمی، جمعی از نزدیکان او این مناسبت را تبریک گفتند.

 

خاتمی ۸۲ ساله شد

سید محمد خاتمی تولد رئیس جمهور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
8
20
پاسخ
دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بهترین دوره در جمهوری اسلامی ، از جهت عزت واعتبار کشور در سطح بین الملی ، رشد اقتصادی ، کاهش تورم و روند رو به رشد کشور علی رغم نفت 7 تا 16 دلاری بود ، مردی از جنس دیگر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
براساس مدرک سخن بگو
موسسه جهانی لگاتوم اصلا این ادعای شما را قبول ندارد.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
7
10
پاسخ
یکی از معدود چهره های نیک اندیش ، واقع گرا و مردمی جمهوری اسلامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
1
1
پاسخ
خداوند انشالا حافظ این سرمایه عزیز ملت ایران باشد یکی از معدود چهره های سیاسی دوس داشتنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
الان یک عده بیکار میان می نویسند کیک تولد چه معنایی دارد ؟؟؟؟؟؟؟
