سخنگوی حماس از اظهارات ترامپ درباره پایان جنگ غزه به شدت استقبال کرد.

استقبال حماس از اظهارات ترامپ درباره غزه

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حازم قاسم سخنگوی حماس از موضع گیری رئیس جمهور آمریکا درباره پایان جنگ غزه استقبال کرد.

وی افزود: از میانجی گران می‌خواهیم که مراقب رفتار اشغالگران و تضمین عدم ازسرگیری تجاوزاتش به غزه باشند.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بدو ورود به سرزمین‌های اشغالی گفت که همه از توافق آتش بس در غزه خوشحال هستند و از این توافق استقبال می‌کنند.

وی با ابراز این نکته که جنگ در غزه به پایان رسیده است، گفت: به اعتقاد من توافق آتش بس در غزه پایدار خواهد ماند.

ترامپ گفت که قطری‌ها کمک زیادی در رسیدن به توافق آتش بس در غزه داشته‌اند و به همین علت شایسته تقدیر هستند.