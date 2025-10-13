En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رنگ پیراهن ایران و تانزانیا مشخص شد

نشست هماهنگی دیدار تیمهای ملی ایران و تانزانیا برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۶۳
| |
459 بازدید
|
۲

رنگ پیراهن ایران و تانزانیا مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با حضور نمایندگان تیم‌های ملی ایران و تانزانیا، جلسه هماهنگی دیدار فردای دو تیم برگزار شد.

بر اساس توافق انجام شده، تیم ایران فردا با پیراهن سفید به میدان می‌رود و حریف آفریقایی تیم ملی با پیراهن آبی به میدان می‌رود.

این جلسه در باشگاه الشباب برگزار شد و مهدی خراطی مدیر اجرایی، محسن معتمدکیا مدیر رسانه‌ای و تورج کشاورز مدیر پشتیبانی به نمایندگی از تیم ملی در این جلسه حضور پیدا کردند. هماهنگی در موضوعات اجرایی، رسانه‌ای و لجستیکی از محور‌های نشست امروز بود.

بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و تانزانیا سه‌ شنبه از ساعت ۱۸:۳۰ به‌وقت تهران در ورزشگاه شباب الاهلی امارات برگزار می‌ شود.

تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار تدارکاتی خود در مهر ماه با نتیجه ۲ بر یک مقابل تیم ملی روسیه مغلوب شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فدراسیون فوتبال ایران تانزانیا الشباب پیراهن
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قهرمانی آمریکادر چوگان پس از ندادن ویزا به ایران
زمان و محل بازی ایران و تانزانیا مشخص شد
تحقیر فوتبال ایران توسط روسیه!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
2
پاسخ
چه خبر مهمی. فوتبال کیلویی چند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
می بازیم و سرمربی حذف خواهد شد.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۰ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۸۶ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۱ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۷۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۶۹ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b39
tabnak.ir/005b39