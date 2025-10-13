رنگ پیراهن ایران و تانزانیا مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با حضور نمایندگان تیم‌های ملی ایران و تانزانیا، جلسه هماهنگی دیدار فردای دو تیم برگزار شد.

بر اساس توافق انجام شده، تیم ایران فردا با پیراهن سفید به میدان می‌رود و حریف آفریقایی تیم ملی با پیراهن آبی به میدان می‌رود.

این جلسه در باشگاه الشباب برگزار شد و مهدی خراطی مدیر اجرایی، محسن معتمدکیا مدیر رسانه‌ای و تورج کشاورز مدیر پشتیبانی به نمایندگی از تیم ملی در این جلسه حضور پیدا کردند. هماهنگی در موضوعات اجرایی، رسانه‌ای و لجستیکی از محور‌های نشست امروز بود.

بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و تانزانیا سه‌ شنبه از ساعت ۱۸:۳۰ به‌وقت تهران در ورزشگاه شباب الاهلی امارات برگزار می‌ شود.

تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار تدارکاتی خود در مهر ماه با نتیجه ۲ بر یک مقابل تیم ملی روسیه مغلوب شد.