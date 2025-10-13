اولین تصاویر از اسرای اسرائیلی آزادشده

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0642\u0633\u0627\u0645 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0645\u06cc \u06f2\u06f0 \u0627\u0633\u06cc\u0631 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628 \u062a\u0648\u0627\u0641\u0642 \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u0627\u0633\u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n\n