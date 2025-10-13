En
اولین تصاویر از اسرای اسرائیلی آزادشده

گردان‌های قسام اعلام کرد که تمامی ۲۰ اسیر زنده اسرائیلی را در چارچوب توافق تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی آزاد کرده است.
به گزارش تابناک؛ گردان‌های قسام اعلام کرد که تمامی ۲۰ اسیر زنده اسرائیلی را در چارچوب توافق تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی آزاد کرده است.

 

تبادل اسرا گردان های قسام اسرای اسرائیلی رژیم صهیونیستی
اسامه حمدان: سلاح مقاومت تحویل داده نمی‌شود
زندگی در غزه جریان دارد
بیانیه حماس بعد از تبادل اسرا
