به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «اسماعیل بقائی» در نشست خبری امروز دوشنبه خود گفت: کماکان موضوع اول مسائل بینالمللی تحولات غزه و فلسطین است.
وی ادامه داد: بعد از ۲ سال جنایت توسط رژیم صهیونیستی این تفاهم حاصل شد که رژیم صهیونیستی جنایتهای خود را متوقف کند ما نیز مواضع خود را در این ارتباط صریح اعلام کردیم.
مقدمات کار آزادی «مهدیه اسفندیاری» از جانب ما فراهم است
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در ارتباط با روند تبادل زندانیان بین ایران و فرانسه و آزادی خانم «مهدیه اسفندیاری» شهروند بازداشت شده ایران در فرانسه گفت: ما با جدیت موضوع آزادی خانم اسفندیاری را پیگیر هستیم.
وی افزود: مقدمات کار از جانب ما فراهم است و امیدواریم که هرچه زودتر و سریعتر آزادی ایشان انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ایران از طرف آمریکا به اجلاس شرم الشیخ دعوت شده بود یا از طرف مصر به عنوان میزبان این اجلاس گفت: ما دعوتنامهای را از طرف رئیسجمهور مصر خطاب به آقای پزشکیان دریافت کرده بودیم.
ابعاد مثبت و منفی شرکت یا عدم شرکت در نشست شرم الشیخ مورد ارزیابی قرار گرفت
وی با بیان اینکه «من شب گذشته در مورد تصمیمی که در ارتباط با عدم شرکت در این اجلاس گرفته شد، توضیح دادم»، افزود: جوانب این امر با دقت مورد بررسی قرار گرفت، در جلسات کارشناسی در وزارت خارجه و بیرون از وزارت خارجه ابعاد مثبت و منفی شرکت و یا عدم شرکت در این نشست مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً تصمیمی که منافع و مصالح کشور را تامین کند گرفته و اعلام شد.
بازیگری در تحولات منطقه و بینالمللی با مشارکت یا عدم مشارکت فیزیکی در یک رویداد شکل نمیگیرد
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عدهای معتقدند عدم شرکت ایران در اجلاس شرم الشیخ باعث میشود که بازیگری ایران در منطقه محدود شود و اثرگذار نباشد؟ گفت: بازیگری در تحولات منطقه و بینالمللی با مشارکت یا عدم مشارکت فیزیکی در یک رویداد شکل نمیگیرد و فراتر از آن است.
وی افزود: نفوذ و اثرگذاری ایران چیزی نیست که بخواهیم آن را محدود به شرکت یا عدم شرکت در یک نشست بینالمللی کنیم.
بقائی خاطرنشان کرد: در ۲ سال گذشته ایران یکی از فعالترین کشورها برای اعمال فشار به رژیم صهیونیستی و همدستان آن برای توقف نسلکشی صهیونیستها بوده و ما در سطح منطقه نیز تعاملات اثرگذاری با کشورهای منطقه و اسلامی در این زمینه داشتیم.
وی ادامه داد: بنابراین ما فعالانه کار خود را ادامه میدهیم و مطمئن هستیم که اثرگذاری لازم را در جایی که لازم باشد داریم.
سفرای ایران در آلمان، فرانسه و انگلیس به محل ماموریت خود بازگشتند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی تصریح کرد: سفرای ایران در سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس برای مشورت فراخوانده شده بودند و جلسات متعددی با حضور آنها برگزار کردیم و آنها بعد از انجام کار و برگزاری این جلسات، به محل ماموریت خود بازگشتند.
کسانی که نامزد دریافت جوایز صلح نوبل میشوند بعضا سابقه روشنی در پیشبرد صلح نداشتهاند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال ایسنا در ارتباط با جابزه صلح نوبل امسال و این که به نظر میرسد در دورههای اخیر عموماً جایزه صلح نوبل به کسانی داده شده است که همسو با سیاستهای آمریکا بودهاند و امسال به کسی داده شده که حتی در مواردی گفته شده که از جنایتهای رژیم صهیونسیتی در غزه حمایت کرده است در حالی که افرادی مثل خانم «آلبانیز» از سوی افکار عمومی به عنوان کاندیدای شایسته برای دریافت جایزه صلح معرفی میشد، گفت: به نظرم این جوایز نمیتواند ملاک تشخیص در مورد صلح دوستی و یا مخالفت با صلح باشد.
وی ادامه داد: کسانی که نامزد دریافت این جوایز میشوند بعضا سابقه روشنی در پیشبرد صلح نداشته و حتی در مواردی برعکس این موضوع عمل کردهاند.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: برخی از کسانی که این جایزه و جوایز را دریافت کردهاند سوابق آنها در ارتباط با موضوع صلح، سوال برانگیز بوده است و اگر فهرست دریافت کنندگان جایزه صلح نوبل را نگاه میکنیم در این لیست نام برخی از سران رژیم صهیونیستی و برخی از سیاستمداران آمریکایی که سابقه آنها در جنگ افروزی مشخص است، مشاهده میشود.
وی افزود: وقتی این عملکردها را کنار هم قرار میدهیم خیلی دور از ذهن نیست که در آینده، نتانیاهو نیز مدعی دریافت جایزه صلح نوبل شود، حتی اگر به او ندهند.
ایران همواره از تمام ظرفیتهایش برای دفاع از خود و مقابله با ماجراجوییهای بیگانگان استفاده کرده و میکند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که برای چندین بار ترامپ مدعی شده است که تجاوز به تاسیسات هستهای ایران راه را برای صلح در غزه هموار کرد نگاه ایران به این ادعاها چیست و به نظر شما چگونه این حملات توانسته راه صلح در غزه را هموار کند؟ اظهار کرد: این را باید از خودشان (آمریکاییها) بپرسید.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در زمان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران با قاطعیت از منافع خود دفاع کرد و همواره از تمام ظرفیتهایش برای دفاع از خود و مقابله با ماجراجوییهایی که از سوی بیگانگان انجام میشود استفاده کرده و میکند.
خواسته اصلی ما همواره توقف جنایت و کشتار در غزه بوده است
بقائی با اشاره به مواضع رسمی کشور در قبال تحولات غزه و طرح صلح ترامپ اعلام کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اصل موضوع، در ۲ بیانیه بسیار روشن—اولی در تاریخ ۱۴ مهر و دومی در پنجشنبه گذشته— بهطور کامل تبیین شده است.
وی با تأکید بر حمایت مستمر ایران از هر اقدام و تحرکی که منجر به توقف کشتار و نسلکشی در غزه شود، افزود: اگر روند اقدامات دیپلماتیک ایران در ۲ سال گذشته را دنبال کنید، خواسته اصلی ما همواره توقف جنایت و کشتار در غزه، پایان دادن به حصر ظالمانه این منطقه، فراهمسازی امکان ارسال کمکهای انسانی و خروج اشغالگران از غزه بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به تلاشهای چندجانبه ایران در مجامع بینالمللی، خاطرنشان کرد: ما در چند نوبت خواستار برگزاری اجلاس سازمان همکاری اسلامی شدهایم و همین موضوع را در سطح سازمان ملل متحد نیز پیگیری کردهایم. در تمامی تعاملات و رایزنیهای دوجانبه نیز، این موارد بهصورت مستمر مطرح شده و از دولتها و جامعه بینالمللی خواستهایم برای تحقق آنها همکاری کنند.
وی با تأکید بر فوریت توقف جنایات در غزه، تصریح کرد: اینها موضوعاتی فوری هستند و هر روزی که کشتار و جنایت زودتر متوقف شود، به نفع جامعه بشری و انسانیت خواهد بود. آنچه در دو سال گذشته رخ داد، صرفاً نقض حقوق بینالملل و هنجارهای جهانی نبود، بلکه تعرض آشکار به اخلاق و انسانیت بود.
بقائی در ادامه با اشاره به سخنان دبیرکل سازمان ملل متحد در ۲ سال گذشته، گفت: هفتم اکتبر در خلأ اتفاق نیفتاد. صورتمسئله باید همواره در برابر دیدگان ما باشد: ملتی بهمدت ۸۰ سال از حقوق خود محروم بوده و تا زمانی که حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین محقق نشود، نمیتوان به حل این مسئله امیدوار بود.
کارزار هدفمندی برای تخریب افراد و رسانههایی که تلاش دارند روایت متوازنتری از تحولات منطقه ارائه دهند، در جریان بوده است
وی همچنین در پاسخ به سوالی با اشاره به ابعاد رسانهای و شناختی همزمان با حمله نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، اظهار کرد: برای ما کاملاً روشن بود که همزمان با تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی، یک کارزار چندلایه رسانهای و جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا شد.
وی هدف این عملیات را القای روایتهای کاملاً وارونه از واقعیتها، ایجاد هیمنه پوشالی برای رژیم صهیونیستی و ایجاد چنددستگی در افکار عمومی ایران عنوان کرد و افزود: آنچه بارها توسط رسانههای داخلی و مسئولان مختلف نسبت به آن هشدار داده شده بود، اکنون توسط رسانههای غربی نیز با سند و مدرک بیان شده است.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به عدم تحمل نقد در سیاستهای رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: این رژیم حتی در جوامع غربی، از جمله در آمریکا، هیچگونه نقد، اعتراض یا مخالفتی نسبت به سیاستهای خود را تحمل نمیکند. کارزار هدفمندی برای تخریب افراد و رسانههایی که تلاش دارند روایت متوازنتری از تحولات منطقه ارائه دهند، در جریان بوده است.
بقائی تأکید کرد: متأسفانه بعضا رسانه از سوی صهیونیستها و برخی از کشورهای غربی بهعنوان ابزار جنگ شناختی، بهصورت گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گرفته است.
انتظار داریم عمان هرچه سریعتر از شرکت ایرانی اعاده حیثیت کند
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوالی در مورد انتشار برخی گزارشها در رسانههای عمانی درباره فوت چند شهروند این کشور در ارتباط با مصرف آب بطری صادراتی ایران، تأکید کرد: کیفیت آب صادراتی ایران برای همگان روشن است و موضوع اصلی در این زمینه، آبروی شرکت ایرانی است که متأسفانه در این روند مخدوش شد.
وی با اشاره به اقدامات دیپلماتیک انجامشده در ارتباط با این موضوع اعلام کرد: روز گذشته کاردار موقت سفارت عمان به وزارت امور خارجه دعوت شد. پیشتر نیز سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط این موضوع را در تماس با مراجع ذیصلاح عمانی مطرح کرده بود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با استناد به اطلاعات موثق موجود، اظهار کرد: بر اساس بررسیهای ما، این حادثه ناشی از یک انتقامجویی خانوادگی بوده و بطری آب موجود در محل، عمداً مسموم شده است. با این حال، رسانههای عمانی بدون بررسی حداقلی و صرفاً بهدلیل وجود یک بطری آب، نتیجهگیری کردند که فوت این افراد ناشی از مصرف آب بوده است. ما از این اتفاق و از فوت این افراد متأسفیم، اما این نوع نتیجهگیری غیرمستند قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اقدامات بخش دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، افزود: در راستای حمایت از حقوق تجاری شرکتهای ایرانی در خارج از کشور، اقدامات لازم اتخاذ شده است. انتظار داریم دوستان عمانی هرچه سریعتر در این زمینه روشنگری کنند و اعاده حیثیت از شرکت ایرانی و رفع ابهام از نکات مطرحشده صورت گیرد.
سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: این نوع برخورد رسانهای، به هیچ عنوان مناسب روابط دوجانبه نیست و انتظار میرود با دقت و مسئولیتپذیری بیشتری به چنین موضوعاتی پرداخته شود.
ما و پاکستان دارای عزم جدی برای مقابله با تروریستها هستیم
وی همچنین در مورد اقدامات تروریستی گروه جیش الظلم در مناطق شرقی ایران و همکاریهای ایران و پاکستان برای مقابله با این گروهک تروریستی با توجه به اینکه مقر این گروهک در پاکستان است، گفت: متاسفانه در سالهای اخیر ایران، افغانستان و پاکستان بعضا با اقدامات تروریستی از سوی گروهکهای تروریستی روبهرو بوده است و مقابله با این گروههای تروریستی نیازمند همکاریهای منطقهای است.
بقائی در مورد اقدامات تروریستی اخیر گروهک مورد اشاره در شرق کشور گفت: مراجع انتظامی و امنیتی ایران در تماس با طرفهای همسایه اطلاعات و شواهد خود را در این زمینه ارائه کردهاند. ما و پاکستان دارای عزم جدی برای مقابله با تروریستها هستیم چرا که به تبعات ناامنی در مرزهای دو کشور و تاثیر آن بر روابط دوجانبه واقف هستیم.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: امیدواریم که مجموعه توافقات که در دو سال اخیر با پاکستان برای مقابله با تروریسم اتخاذ شده است به صورت کامل اجرایی شود.
ایران در جایگاهی است که بتواند به نحو مقتضی با هر تهدیدی مقابله کند
وی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به طرح صلح ترامپ و تحولات صورت گرفته، آیا این موضوع باعث شده که کفه تهدیدات علیه ایران پررنگ شود و یا کفه فرصتها؟ خاطر نشان کرد: ما هر تحول، رویداد و کنش و واکنشی را در محیط بینالمللی با دقت ارزیابی میکنیم. فرصتها و تهدیدهایی که ممکن است از ناحیه یک تحول و یک روند بینالمللی ایجاد شود را ارزیابی میکنیم و به آنها توجه داریم.
بقایی خاطرنشان کرد: در مورد این موضوع نیز از زمانی که این مسئله مطرح شد و حتی قبلتر از آن تمام جوانب موضوع را در دست بررسی قرار داشتیم.
وی افزود: الحمدلله ایران در جایگاهی است که بتواند به نحو مقتضی با هر تهدیدی مقابله کند و از دل هر چالشی، فرصتهای لازم را شناسایی کند و برای تامین منافع خود از آنها استفاده کند.
این خبر تکمیل میشود.