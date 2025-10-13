En
جاده چالوس به دلیل تردد احشام بسته است

رئیس پلیس راه البرز از انسداد محور کندوان به دلیل تردد احشام در روز‌های دوشنبه ۲۱ مهر ماه و سه شنبه ۲۲ مهر ماه از ساعت ۶ تا ۱۸ خبر داد.
جاده چالوس به دلیل تردد احشام بسته است
به گزارش تابناک به نقل از پلیس البرز، سرهنگ پیمان کرمی روز دوشنبه ۲۱ مهر گفت: با توجه به درخواست فرمانداری شهرستان چالوس مبنی بر انسداد محور کندوان جهت عبور احشام، محدودیت‌های ترافیکی در این محور به مرحله اجرا در آمده است.
 
وی افزود: به همین منظور تردد وسایل نقلیه در روز‌های دوشنبه ۲۱ مهر ماه و سه شنبه ۲۲ مهر ماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ عصر در محور کندوان ممنوع است.
 
رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: رانندگانی که قصد تردد از این محور را دارند ضمن مدیریت سفر خود می‌توانند از محور‌های جایگزین تردد کنند.
 
سرهنگ کرمی از رانندگان وسایل نقلیه خواست در زمان اعمال محدودیت با صبر و حوصله و رعایت قوانین و مقررات پلیس را در اجرای ماموریت یاری کنند.
علی
|
Germany
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
1
6
پاسخ
کلا بستن جاده جالوس تبدیل شده به بک روتین برای راهور . ترافیک هم نباشه یک دلیل پیدا میکنند برای بستنش. بستن، حذف کردن، مانع شدن، ممنوع کردن یک ناتوانی مدیریتی است که در ایران بسیار استفاده میشود و نشانه اعمال قدرت برای برخی ناتوان است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
جاده برای تردد احشام ؟ وااا چقدر ما از دنیا جلو زدیم حتی در پیشرفته ترین کشورها هم چنین چیزی نیست
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
درکجای دنیا بخاط عبور دادن حیوانات جاده را مبندند آیا کسانی که این احشام را دارند نباید برای حمل از خودرو باری استفاده کنند . بنظر این یک رانت برای صاحبان احشام ویا یک بدسلیقگی و ذایل کردن حق سایر شهروندان است .
