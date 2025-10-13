یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ضمن تأکید بر ادامه راه مقاومت و حفظ سلاح تا دستیابی به آزادی کامل، اعلام کرد که غزه را ترک نخواهند کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اسامه حمدان، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در جریان گفتوگو با برنامه «بین قوسین» شبکه المنار، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و حامیان مقاومت، از جمله سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین، به نکات سیاسی مهم توافق اخیر اشاره کرد.
وی تأکید کرد که رژیم اشغالگر نتوانسته است اهداف خود را از طریق قدرت نظامی محقق سازد.
حمدان در ادامه افزود که دشمن مجبور به مذاکره با مقاومت شده است و پس از ۲ سال حمله، علیرغم حمایتهای بینالمللی و منطقهای، نتوانسته است مقاومت را ریشهکن کند.
وی همچنین بر بیاعتمادی به رژیم اشغالگر و تضمینهای آن تأکید کرد، اما در عین حال بیان داشت که اما او در موقعیتی نیست که بتواند به جنگ بازگردد.
حمدان در مورد پرونده اسرا، اظهار داشت که مذاکرات برای آزادی رهبران اسیر همچنان ادامه دارد و تأکید کرد که ممانعت از آزادی آنها مانع تلاشها برای بازگرداندن آنها در آینده نخواهد شد.
وی درباره مدیریت نوار غزه، اعلام کرد که مدیریت توسط افراد مستقل انجام خواهد شد و گروههای مختلف حدود چهل شخصیت را نامزد کردهاند که ۱۰ تا پانزده نفر از آنها این مسؤولیت را بر عهده خواهند گرفت.
حمدان همچنین هرگونه تلاش برای باجگیری از مردم فلسطین از طریق معامله بازسازی در ازای حق مقاومت را رد و تأکید کرد که جنبش حماس چنین باجگیری را به هیچ وجه نخواهد پذیرفت.
وی در پایان، تأکید کرد که رهبران حماس نوار غزه را ترک نخواهند کرد و حتی برنامهریزی برای بازگشت رهبران از خارج به غزه در جریان است.
اظهارات این مقام فلسطینی در شرایطی مطرح میشود که امروز دوشنبه مرحله اول زندانیان صهیونیست در شمال غزه تحویل نیروهای صلیب سرخ شد. پیشتر القسام فهرست ۲۰ تن از زندانیانی که قرار است امروز تحویل دهد، منتشر کرد.