En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آزادی ۲۵۰ اسیر با حکم ابد از زندان صهیونیستی

خبرگزاری رویترز گزارش داد که صدها فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، امروز آزاد خواهند شد؛ اقدامی که بخشی از اجرای توافق آتش‌بس و تبادل اسرا میان اسرائیل و گروه‌های مقاومت فلسطین به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۲۲
| |
806 بازدید
|
۳
آزادی ۲۵۰ اسیر با حکم ابد از زندان صهیونیستی

انتظار می‌رود امروز (دوشنبه) حدود ۲۵۰ اسیر فلسطینی که به حبس ابد محکوم شده بودند، از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شده و به کرانه باختری، قدس و تعدادی نیز به خارج از سرزمین‌های اشغالی منتقل شوند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،  هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد: تیم‌های ما برای انتقال یک اسیر بیمار که قرار است امروز آزاد شود، وارد زندان عوفر شدند.

در همین زمینه، منابع محلی در نوار غزه اعلام کردند که ۱۷۱۶ فلسطینی از جمله بازداشت‌شدگان و افراد اسیر در جریان درگیری‌های اخیر، امروز از منطقه غزه آزاد شده و در مجمع پزشکی ناصر در این منطقه تحویل داده خواهند شد.

این تحولات در چارچوب اجرای مرحله نخست از توافق آتش‌بس و تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطین صورت می‌گیرد که با میانجی‌گری مصر، قطر و آمریکا حاصل شده است.

بر اساس توافق یادشده، آزادی متقابل اسرا و زندانیان انجام خواهد شد و هم‌زمان با آن، ورود کمک‌های بشردوستانه و آغاز اقدامات بازسازی در غزه نیز در دستور کار قرار دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آزادی زندان رژیم صهیونیستی حبس ابد آزادی فلسطینی ها اسرای فلسطینی تبادل اسرا
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نوجوان فلسطینی به حبس ابد محکوم شد
نخستین بیانیه نتانیاهو درباره توافق تبادل اسرا
امروز اسرای سرشناس فلسطینی آزاد خواهند شد
تصاویری از آماده‌سازی مبارزان مقاومت برای تبادل اسرا
اعتصاب غذای ۷۰۰ اسیر فلسطینی در زندان
قتل ۲ روز بعد از آزادی طلایی
فوری: تصاویر ۷ اسیر اسرائیلی آزاد شده
شمار اسرای فلسطینی مبتلا به کرونا به ۱۳۵ نفر رسید
آزادی از زندان پس از ۲ جنایت
قتل یک ساعت بعد از آزادی از زندان
تصاویر: استقبال مردم فلسطین از اسرای آزادشده
۷ سال حبس برای اسرای تونل آزادی
یورش نیروهای اشغالگر به منازل اسرای آزاد شده در کرانه باختری
هشدار درباره شیوع کرونا در زندان‌های رژیم صهیونیستی
فرهاد میثمی آزاد شد
ابتلای ۱۱۰ اسیر فلسطینی به کرونا در زندان‌های اسرائیل
آخرین وضعیت اعتصاب غذای اسرای فلسطینی
آزادی اسرای فلسطینی همزمان با تحویل اجساد ۴ صهیونیست
عبدالله مومنی آزاد و پرونده‌اش مختومه شد
هنگامه شهیدی آزاد شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
3
4
پاسخ
چه فایده ؟ به محض اینکه اسرائیلی ها آزاد بشن به راحتی دوباره اسرای فلسطینی رو اسیر میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
5
5
پاسخ
لعنت خدا بر صهیونیست خبیث
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
معلومه غذاهای اسرائیلی تو زندان بهشون ساخته همه لاغر میرن تو زندان چاق و چله بر میگردن
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۲۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۷۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005b2U
tabnak.ir/005b2U