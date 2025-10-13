آزادی ۲۵۰ اسیر با حکم ابد از زندان صهیونیستی

خبرگزاری رویترز گزارش داد که صدها فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، امروز آزاد خواهند شد؛ اقدامی که بخشی از اجرای توافق آتش‌بس و تبادل اسرا میان اسرائیل و گروه‌های مقاومت فلسطین به شمار می‌رود.

انتظار می‌رود امروز (دوشنبه) حدود ۲۵۰ اسیر فلسطینی که به حبس ابد محکوم شده بودند، از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شده و به کرانه باختری، قدس و تعدادی نیز به خارج از سرزمین‌های اشغالی منتقل شوند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد: تیم‌های ما برای انتقال یک اسیر بیمار که قرار است امروز آزاد شود، وارد زندان عوفر شدند.

در همین زمینه، منابع محلی در نوار غزه اعلام کردند که ۱۷۱۶ فلسطینی از جمله بازداشت‌شدگان و افراد اسیر در جریان درگیری‌های اخیر، امروز از منطقه غزه آزاد شده و در مجمع پزشکی ناصر در این منطقه تحویل داده خواهند شد.

این تحولات در چارچوب اجرای مرحله نخست از توافق آتش‌بس و تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطین صورت می‌گیرد که با میانجی‌گری مصر، قطر و آمریکا حاصل شده است.

بر اساس توافق یادشده، آزادی متقابل اسرا و زندانیان انجام خواهد شد و هم‌زمان با آن، ورود کمک‌های بشردوستانه و آغاز اقدامات بازسازی در غزه نیز در دستور کار قرار دارد.