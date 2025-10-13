شوک بزرگ به گل محمدی

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ در جریان یکی از تمرینات فولاد خوزستان، وحید امیری، بازیکن این تیم که اخیراً از پرسپولیس راهی فولاد شده بود، در پی برخورد دروازهبان جوان این تیم دچار مصدومیت شدیدی از ناحیه زانو شد. آزمایشهای پزشکی نشان میدهد که رباط این بازیکن دچار آسیبدیدگی شده است.
وحید امیری در پی یک انتقال پر سر و صدا از پرسپولیس جدا شد و به فولاد رفت تا دوباره شاگرد یحیی گلمحمدی شود. اما اکنون این بدشانسی باعث شده تا امیری بهاحتمال فراوان کل فصل را از دست بدهد، چرا که این بازیکن در صورتی که بخواهد زانوی خود را به تیغ جراحان بسپارد، حدود ۶ الی ۸ ماه نیاز به ریکاوری و دوری از میادین فوتبال دارد.