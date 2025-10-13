سهام نوزادان ۱۴۰۲ رسماً شارژ شد+سند

چند ماه پس از آغاز اجرای طرح اعطای سهام به نوزادان متولد سال ۱۴۰۲، خانواده‌ها حالا پیام شارژ حساب فرزندان خود را دریافت کرده‌اند؛ هر حساب به میزان دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شارژ شده است. این اقدام در چارچوب اجرای ماده ۱۱ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و باهدف پشتیبانی از خانواده‌ها و ایجاد پشتوانه اقتصادی برای نسل جدید انجام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ چگونگی ثبت نام برای دریافت سهام نوزادانبر اساس قانون، دولت موظف است به نوزادان متولد سال ۱۴۰۰ به بعد، سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس اختصاص دهد. میزان این سهام برای نوزادان سال ۱۴۰۱ برابر یک ونیم میلیون تومان و برای سال ۱۴۰۲ دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.والدین نوزادان برای ثبت‌نام باید اطلاعات خود و فرزندشان را در سامانه سجام ثبت کرده، حساب بانکی به نام نوزاد افتتاح کنند و مراحل مربوط به درگاه ملی دولت هوشمند را تکمیل کنند. پس از تأیید اطلاعات، سهام به نام نوزاد اختصاص می‌یابد.

ثبت نام ۶۷۱ هزار نفر از جاماندگان۱۸ شهریورماه امسال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری اعلام کرد:طبق ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است به متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد سهام صندوق‌های قابل معامله اختصاص دهد. میزان سهام برای نوزادان سال ۱۴۰۱ یک‌ونیم میلیون تومان و برای سال ۱۴۰۲ دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.وی افزود: منابع مالی لازم برای اجرای این طرح در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تأمین شده و تاکنون بیش از ۶۷۱ هزار نفر از جاماندگان نیز ثبت‌نام کرده‌اند که پرداخت سهام آنان در حال انجام است.

هدف از اجرای طرحطرح اعطای سهام نوزادان با هدف ایجاد پشتوانه مالی بلندمدت برای نسل آینده و حمایت از خانواده‌ها اجرا می‌شود. سهام تخصیص‌یافته تا زمان ازدواج یا رسیدن به ۲۴ سالگی نوزاد غیرقابل برداشت است و ارزش آن با عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند.

با اجرای مرحله اخیر، روند تخصیص سهام نوزادان وارد فاز جدیدی شده و انتظار می‌رود در ادامه، ثبت‌نام و پرداخت سهام سایر نوزادان متولد سال‌های بعد نیز انجام شود.

