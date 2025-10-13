۲۱/مهر/۱۴۰۴
وزیر نیرو به مردم سیگنال خرید مخزن داد
آقای وزیر؛ چه خبر از بنزین ۵۰ هزار تومانی؟
۵
پ
فوری: تصاویر ۷ اسیر اسرائیلی آزاد شده
تصاویر ۷ اسیر نظامی رژیمصهیونیستی که لحظاتی پیش توسط حماس آزاد شدند.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۱
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۵
ناشناس
|
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
15
1
پاسخ
حماس با قبول صلح با رژیم غاصب صهیونیستی به آرمان فلسطین خیانت کرد و باعث نا امیدی در بین همه شد
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
شما ببخشید بزگوار
ناشناس
|
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
باید صلح نمی کرد تا کل زن و بچه هاشون زیر بمباران بمیرند تا شما خوشحال باشی
شهروند
|
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
خودت ناراحت نکن
ناشناس
|
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
2
پاسخ
اینها نظامی هستند ؟!!
