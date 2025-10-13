En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فوری: تصاویر ۷ اسیر اسرائیلی آزاد شده

تصاویر ۷ اسیر نظامی رژیم‌صهیونیستی که لحظاتی پیش توسط حماس آزاد شدند.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۱۲
| |
1526 بازدید
|
۵
فوری: تصاویر ۷ اسیر اسرائیلی آزاد شده
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرای اسرائیلی گروگان های اسرائیلی آزادی اسرا تبادل اسرا رژیم صهیونیستی آزادی
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اقدام جنجالی خانواده اسرای اسرائیل مقابل منزل نتانیاهو
آزادی اسرای فلسطینی همزمان با تحویل اجساد ۴ صهیونیست
پشت پرده مخالفت نتانیاهو با معامله تبادل اسرا
ادعای جدید ترامپ: اسرای اسرائیلی زنده نیستند!
۶۰۲ اسیر فلسطینی روز شنبه آزاد می‌شوند
مرحله چهارم تبادل اسرا + عکس
اسرائیل مدعی یافتن جسد یکی از اُسرای خود شد
تهدید شدید اسرائیل درباره گروگان‌هایش
اهالی غزه از صبح امروز می‌توانند به شمال برگردند
عکس: معترضان صهیونیست در تل‌آویو
نتانیاهو: شروط حماس درباره تبادل اسرا را نمی‌پذیریم
مرحله دوم تبادل اسرا طی ساعات آتی آغاز می‌شود
شرط دوباره اسرائیل برای ادامه توافق آتش بس
آزادی 3 زن اسیر اسرائیلی در مرحله اول مبادله
نخستین بیانیه نتانیاهو درباره توافق تبادل اسرا
تصاویری از آماده‌سازی مبارزان مقاومت برای تبادل اسرا
سربازان زن صهیونیست که حماس آزاد می کند+عکس
مذاکرات در غزه به مرحله تبادل اسامی اسرا رسید
چهره خندان اسرای اسرائیلی
نتانیاهو آمادگی برای آتش‌بس در غزه را ندارد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
15
1
پاسخ
حماس با قبول صلح با رژیم غاصب صهیونیستی به آرمان فلسطین خیانت کرد و باعث نا امیدی در بین همه شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
شما ببخشید بزگوار
ناشناس
| France |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
باید صلح نمی کرد تا کل زن و بچه هاشون زیر بمباران بمیرند تا شما خوشحال باشی
شهروند
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
خودت ناراحت نکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
2
پاسخ
اینها نظامی هستند ؟!!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۲۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۶ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۷۹ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۷۶ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۶ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۶۶ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۲ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005b2K
tabnak.ir/005b2K