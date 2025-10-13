En
عکس تولد دختر عراقچی جنجالی شد!

عکس جشن تولد دختر خردسال سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران یکی از حاشیه‌سازترین عکس‌های دیروز فضای مجازی به‌خصوص شبکه ایکس بود.
عکس جشن تولد دختر خردسال سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران یکی از حاشیه‌سازترین عکس‌های دیروز فضای مجازی به‌خصوص شبکه ایکس بود.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه همشهری؛ ماجرا این است که آرزو احمدوند، همسر عباس عراقچی، عکس جشن تولد دخترش را در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرده و عده‌ای این عکس را دستمایه نقد وزیر امور خارجه قرار داده‌اند.

منتقدان می‌گویند که چرا عراقچی در این شرایط برای دخترش تولد گرفته؟ چرا کیک و هدیه تولد نماد آمریکایی دارد و... . در دیدگاه مقابل هم عنوان کرده‌اند که چون  وزیر امور خارجه است نباید برای فرزندش تولد بگیرد؟ یا الان کدام کودکی است که کیک یا هدیه تولدش برگرفته از شخصیت کارتون‌های خارجی نباشد؟ خلاصه بحث داغ است و یک تولد ساده تبدیل به جنجال دیروز فضای مجازی شد.

عباس عراقچی تولد دختر عراقچی وزیر امور خارجه ایران فضای مجازی آرزو احمدوند همسر عراقچی جشن تولد نماد آمریکا
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
3
29
پاسخ
فقط افراد خشک مغز چنین انتقادهایی می کنند والا هیچ ایرادی ندارد و ایشان حق دارد برای خانواده اش بهترین ها را تهیه کند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
2
32
پاسخ
گناه کودک این است که پدرش وزیر است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
2
34
پاسخ
به دور از تمام سیاسی بازی ها، خانم کوچولوی خوشگل تولدت مبارک.
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
9
پاسخ
درست میشیم. 100 سال اول سخته
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
1
20
پاسخ
تولدش مبارک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
10
پاسخ
این بنده خدا ول کنید مهم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
4
13
پاسخ
درود بر دکتر عراقچی وطن پرست و انقلابی و پرتلاشمان که از حقوق ملت ایران دفاع می کنند همانطور که در دفاع مقدس 8 ساله به عنوان رزمنده از ملت ایران دفاع کردند! خدا خودشون و خانوادشون و اون فرشته کوچولوشون رو حفظ کند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
17
پاسخ
چقد ما کوته ذهنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
9
پاسخ
ملت حاشیه هستیم. آقا بچسب به متن
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
12
پاسخ
والا خجالت داره به موضوعی انقدر خانوادگی و خصوصی دخالت میکنید. من فکر کردم حالا در فلان هتل جشن مختلط گرفتند که رسانه ای شده، بخدا تولد کیک تولد بچه من دو برابر این کیک بود
tabnak.ir/005b26