عکس تولد دختر عراقچی جنجالی شد!

عکس جشن تولد دختر خردسال سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران یکی از حاشیهسازترین عکسهای دیروز فضای مجازی بهخصوص شبکه ایکس بود.
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه همشهری؛ ماجرا این است که آرزو احمدوند، همسر عباس عراقچی، عکس جشن تولد دخترش را در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرده و عدهای این عکس را دستمایه نقد وزیر امور خارجه قرار دادهاند.
منتقدان میگویند که چرا عراقچی در این شرایط برای دخترش تولد گرفته؟ چرا کیک و هدیه تولد نماد آمریکایی دارد و... . در دیدگاه مقابل هم عنوان کردهاند که چون وزیر امور خارجه است نباید برای فرزندش تولد بگیرد؟ یا الان کدام کودکی است که کیک یا هدیه تولدش برگرفته از شخصیت کارتونهای خارجی نباشد؟ خلاصه بحث داغ است و یک تولد ساده تبدیل به جنجال دیروز فضای مجازی شد.