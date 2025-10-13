En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بهترین استایل پاییزی زنانه+عکس

پاییز فصلی‌ست که مد در آن زنده می‌شود؛ نه گرمای تابستانی مانع خلاقیت است، نه سرمای زمستانی باعث محدودیت.در این فصل، بافت‌ها، جنس‌ها و رنگ‌ها زبان تازه‌ای برای بیان سبک شخصی می‌یابند.
کد خبر: ۱۳۳۳۹۵۲
| |
6 بازدید

بهترین استایل پاییزی زنانه+عکس

پاییز فصلی‌ست که مد در آن زنده می‌شود؛ نه گرمای تابستانی مانع خلاقیت است، نه سرمای زمستانی باعث محدودیت.در این فصل، بافت‌ها، جنس‌ها و رنگ‌ها زبان تازه‌ای برای بیان سبک شخصی می‌یابند.

به گزارش تابناک؛ ترکیب جنس‌های متفاوت لباس، از جین و جیر تا ابریشم و چرم، می‌تواند به ظاهر شما عمق، شخصیت و لطافتی خاص ببخشد. راز استایل پاییزی موفق در همین تضادها نهفته است؛ تضاد زبری و نرمی، مات و براق، گرم و خنک.

جین و جیر؛ ترکیب کلاسیکِ شهری و طبیعی

جین با ظاهر سرسخت خود، یکی از پایه‌های مد کژوال است، در حالی‌که جیر با بافت مخملی و گرمش، لطافتی طبیعی دارد. ترکیب این دو جنس، مثلاً کت جیر کاراملی با شلوار جین آبی تیره، تعادلی زیبا میان رسمی و غیررسمی ایجاد می‌کند. این دو متریال به‌ویژه در رنگ‌های پاییزی مثل عسلی، قهوه‌ای، بژ و آبی نفتی فوق‌العاده به‌نظر می‌رسند و برای استایل‌های روزمره‌ی شهری بهترین انتخابند.

بافت و ابریشم؛ تضاد نرمی و ظرافت

بهترین استایل پاییزی زنانه+عکس

ترکیب لباس‌های بافت‌دار ضخیم با پارچه‌ی ابریشمی نازک، یکی از رازهای استایل پاییزیِ ظریف و هنرمندانه است. مثلاً یک پلیور بافتنی آزاد روی دامن یا بلوز ابریشمی، به استایل شما بعدی عاشقانه و زنانه می‌دهد. این ترکیب بازی با تضاد دما و بافت است: زبریِ ملایمِ پشم در کنار درخشندگی ابریشم باعث می‌شود هم گرم بمانید، هم درخشان و سبک‌بال دیده شوید. 

خز و جین؛ لوکس و رها در کنار هم

بهترین استایل پاییزی زنانه+عکس

خز نماد تجمل و لطافت است، در حالی‌که جین نشانه‌ی آزادی و بی‌تکلفی است. وقتی این دو کنار هم قرار می‌گیرند، مثلاً کت یا جلیقه‌ی خز با شلوار جین جذب یا بگی، نتیجه ترکیبی جسورانه و امروزی است. برای اینکه ظاهر بیش از حد پرزرق‌وبرق نشود، بهتر است رنگ خز را خنثی (مثل کرم، خاکستری یا قهوه‌ای روشن) انتخاب کنید. این ترکیب برای استایل‌های خیابانی پاییزی یا قرارهای غیررسمی عالی‌ست.

تویید و چرم؛ اصالت در کنار قدرت

بهترین استایل پاییزی زنانه+عکس

تویید با بافت کلاسیک و ریشه‌دارش (به‌ویژه در کت‌های کوتاه و دامن‌ها) حس اصالت و تاریخ دارد، در حالی‌که چرم نماد قدرت، مدرنیته و جسارت است. ترکیب کت تویید با شلوار یا بوت چرمی، استایلی خیره‌کننده می‌سازد که هم یادآور شیک‌پوشی اروپایی است، هم پر از انرژی مدرن. رنگ‌های تیره مانند زیتونی، قهوه‌ای و مشکی در این ترکیب بهترین نتیجه را می‌دهند.

پارچه و چرم؛ تعادل نرمی و استحکام

بهترین استایل پاییزی زنانه+عکس

وقتی پارچه‌های نرم (مانند پشمی یا فلانل) با چرم ترکیب می‌شوند، استایلی ایجاد می‌شود که هم کاربردی است و هم خاص. به‌عنوان مثال، پالتوی پارچه‌ای با جزئیات چرمی در یقه یا آستین، یا دامن چرمی با بلوز پارچه‌ای ظریف، جلوه‌ای چشم‌گیر و در عین حال متعادل دارد. این ترکیب برای روزهای سردتر پاییز ایده‌آل است، چون هم گرما دارد، هم ساختار و فرم.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پاییز زنان لباس زنان پوشش زنان استایل مدل خبر فوری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تیپ پاییزی شبنم قربانی و فرزندانش
دردسرهای دختری که مدل شده بود
الهام حمیدی با استایلی‌ گران‌قیمت خودنمایی کرد
رونمایی از مدل جدید تامین مالی بافتهای فرسوده
پوشش زنان ایرانی از دیروز تا امروز
اگر خوابتان زیاد شده این مطلب برای شماست
واکنش رسمی به پوشش دختر ورزشکار قزاقستانی
طبیعت پاییزی خوانسار
شیوه و مدل صندوق‌های بازارگردانی اصلاح خواهد شد
حقوق سربازان افزایش پیدا می‌کند
پوشش زنان تونسی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر
عطر زدن در این کشور برای زنان ممنوع شد!
ویدیوی تبلیغ یک مزون برای مدل جدید چادر مشکی!
عکس:تفاوت لباس زنان ورزشکار ایرانی در سال ۱۳۶۹ و ۱۴۰۳
«مدلینگ» در مسیر اسلامی و قانونی شدن
پوشش زنان هیات همراه نخست وزیر بلاروس
ازدواج مخفیانه ستاره فوتبال با یک مدل!
پوشش جالب زنان در اولین مستند تبلیغاتی جلیلی
آقاي ضرغامي، تو را خدا زندگي ۴تا آخوند را ببينيد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۱۷ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۶ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۷۷ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۶۹ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۶۱ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005b1M
tabnak.ir/005b1M