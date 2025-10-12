حماس در غزه، عفو عمومی اعلام کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزارت امور داخلی غزه امروز، شنبه خبر داد که اقدامات لازم را برای برقراری امنیت و ثبات در این منطقه آغاز کرده است.این وزارتخانه همچنین از فرصت عفو عمومی برای افرادی خبر داد که قبلا در باندهای جنایتکار عضویت داشتهاند.
در حال حاضر، توافق آتشبس در غزه وارد سومین روز خود شده است و برخی منابع میگویند روند تبادل اسرا از صبح فردا دوشنبه آغاز خواهد شد. در طول جنگ دو ساله در غزه، رژیم صهیونیستی از مزدورانی مانند باند «یاسر ابوشباب» بهرهبرداری میکرد تا به هیچ عنوان مردم غزه رنگ آرامش به خود نبینند. این مزدوران، حتی دست به غارت کمکهای بشردوستانه و انواع و اقسام جنایت در غزه میزدند. آنها، مقابله با حماس را هدف اصلی خود اعلام کرده بودند تا وابستگی خود را به صهیونیستها نشان دهند.
وزارت امور داخلی غزه هم در ادامه، در عین حال تأکید کرد، شرط اینکه این افراد مشمول عفو شوند، این است که در ارتکاب جنایات قتل دست نداشته باشند.وزارت امور داخلی غزه با اشاره به اینکه، فرصت مذکور از دوشنبه هفته جاری تا یکشنبه هفته آینده برقرار خواهد بود، این اقدام را در راستای تلاش برای بهبود اوضاع امنیتی و اجتماعی غزه پس از جنگ ارزیابی کرد.