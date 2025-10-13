عناب، میوه‌ای با خواص دارویی فراوان، در درمان دیابت، تقویت سیستم ایمنی و بهبود عملکرد کبد نقش مؤثری ایفا می‌کند و بار دیگر مورد توجه طب سنتی و علمی قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ عناب سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی مفید است و مصرف منظم آن می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن، بهبود خواب شبانه، کاهش استرس و بهبود عملکرد گوارش کمک کند. پزشکان طب سنتی توصیه می‌کنند که مصرف دم‌نوش عناب در فصول سرد سال می‌تواند به درمان سرفه، گلودرد و حتی پاک‌سازی کبد کمک کند.

همچنین مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ترکیبات آنتی‌اکسیدانی موجود در عناب به مقابله با رادیکال‌های آزاد و کاهش روند پیری سلولی کمک می‌کنند. این میوه به دلیل خاصیت ملین، برای بهبود یبوست نیز کاربرد دارد و می‌تواند گزینه‌ای طبیعی برای حفظ سلامت پوست باشد.

در شرایطی که بسیاری از مکمل‌های دارویی هزینه‌بر و همراه با عوارض جانبی هستند، استفاده از میوه‌هایی نظیر عناب می‌تواند راهکاری سالم، اقتصادی و در عین حال مؤثر برای ارتقای سلامت عمومی باشد و از منظر طب سنتی و مدرن، عناب خواص فراوانی دارد. در متون طب شرقی به‌ویژه طب چینی و کره‌ای نیز میوه، دانه و پوست عناب در درمان بی‌خوابی، کاهش اشتها و سوءهاضمه و آرتریت مصرف می‌شده است.