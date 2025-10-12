En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۴ سرمربی بی‌اعتماد به هافبک پرسپولیس؛ ستاره‌ای رو به خاموشی

مدت زیادی از پایان مصدومیت یاسین سلمانی می‌گذرد، اما هیچ خبری از بازیکنی که قرار بود ستاره باشد، نیست. سال گذشته فضا به شکلی طراحی شده بود که قرار بود یاسین نه به واسطه فوتبالش بلکه با اتکا به فشار‌ها، به لیست خوان کارلوس گاریدو تحمیل شود.
کد خبر: ۱۳۳۳۹۰۷
| |
2 بازدید

۴ سرمربی بی‌اعتماد به هافبک پرسپولیس؛ ستاره‌ای رو به خاموشی

شاید اینطور به نظر برسد که هافبک پرسپولیس از لحاظ جسمی آمادگی دارد، اما حداقل ماجرا این است که او از لحاظ ذهنی و انگیزشی از شرایط ایده‌آلی برخوردار نیست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، چه بلایی سر یاسین سلمانی آمده است؟ او که قرار بود یکی از ستاره‌های بی‌جانشین فوتبال‌مان در سال‌های آینده باشد، حالا به بازی هم گرفته نمی‌شود. عجیب است، آنقدر از یادها رفته و فراموش شده که دیگر حتی هیچ هوادار یا رسانه‌ای سراغش را هم نمی‌گیرد.

او همان بازیکنی است که اوایل فصل گذشته، گاریدو بارها به خاطرش تحت فشار شدید قرار گرفت. سکوها او را فرا می‌خواندند و هواداران نامش را در مقاطع مختلفی از بازی‌ها صدا می‌زدند و سرمربی وقت پرسپولیس هم در نشست خبری مجبور می‌شد به پرسش خبرنگاران درباره چرایی عدم استفاده از یاسین سلمانی پاسخ دهد. البته مشخص بود که گاریدو به اجبار و بعضاً با اکراه در این باره حرف می‌زند و هیچ تمایلی به صحبت در این باره ندارد. او بهتر از هر کسی می‌دانست که نیمکت‌نشینی و حتی سکونشینی سلمانی، راز خاص و پنهانی ندارد.

ماجرا ساده است؛ این به اصطلاح ستاره، آماده نیست، در شرایط بازی نیست و تلاشی برای تحمیل خود به ترکیب انجام نمی‌دهد؛ اما خب فضا به شکلی طراحی شده بود که هیچ‌کس توجهی به این دلایل ساده نداشت و گویا قرار بود یاسین نه به واسطه فوتبالش بلکه با اتکا به فشار‌ها، به لیست خوان کارلوس گاریدو تحمیل شود.

گاریدو قبل از پایان نیم‌فصل نخست برکنار شد و تعدادی که طرفدار «نام‌» هستند نه هوادار «تیم»، خوشحال بودند که این تغییر، اوضاع را برای بازیکن محبوب‌شان هم تغییر می‌دهد. گاریدو رفت، کریم باقری به صورت موقت روی نیمکت نشست، اسماعیل کارتال آمد و حالا هم پرسپولیس ۶ بازی فصل جدید را با وحید هاشمیان پشت سرگذاشته، اما همچنان خبری از یاسین سلمانی نیست. به طور واضحی او نتوانسته اعتماد سه سرمربی دائم و یک سرمربی موقت که متشکل از مربیان خارجی و داخلی بودند را در طول بیش از یکسال جلب کند.

عجیب است که در فصل نقل‌وانتقالات او از حاشیه امن معناداری برخوردار بود و در میان تمام لیست‌های ورودی و خروجی، نام‌های مازاد و... هیچ نشانی از یاسین سلمانی بود. عجیب‌تر اینکه حتی دو کاپیتان تیم یعنی امید عالیشاه و وحید امیری هم به سمت در خروجی هدایت شدند که البته در نهایت عالیشاه ماندنی شد و با تمام این اوصاف، یاسین روزهای آرامی را سپری کرد!

۴ سرمربی بی‌اعتماد به هافبک پرسپولیس؛ ستاره‌ای رو به خاموشی

واقعیت این است که روزهای طلایی یاسین سلمانی با مصدومیت بدموقع رباط صلیبی همراه شد تا او در بازگشت نتواند آنطور که انتظار می‌رفت نمایش درخشان خود را تکرار کند. ستاره‌ای نوظهور که در تابستان سال ۱۴۰۲ بعد از کش‌وقوس‌های فراوان به جمع سرخ‌پوشان ملحق شد تا شاگرد یحیی گل‌محمدی، سرمربی وقت این تیم شود. سلمانی بعد از گلزنی مقابل فولاد خوزستان و درخشش به عنوان یار تعویضی به ترکیب اصلی قرمزها رسید، اما تنها پس از چند بازی امیدوارکننده در دیدار مقابل گل‌گهر از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شد تا فصل برایش خیلی زود به اتمام برسد.

با بازگشت سلمانی از مصدومیت و حضور فعالش در تمرینات، هواداران امیدوار به درخشش این ستاره بودند، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها یاسین در فصلی که مصدوم نبود، علی‌رغم حضور سه سرمربی متفاوت روی نیمکت پرسپولیس در فصل ۱۴۰۳/۰۴ تنها در ۱۴ بازی و در مجموع نزدیک به ۴۰۰ دقیقه به میدان رفت. همین عملکرد و افت سلمانی سبب شد تا بسیاری معتقد باشند که با اتمام قرارداد این بازیکن با سرخ‌پوشان، در پایان فصل گذشته، ماجرای پرفراز و نشیب یاسین و پرسپولیس هم بعد از ۲ سال به اتمام می‌رسد. با وجود این حتی برخی منابع مدعی شدند او برای باقی ماندن در جمع سرخپوشان پایتخت، شر و شروطی هم داشته است گرچه این موضوع توسط باشگاه تأیید نشد. با تمام این اوصاف، باشگاه پرسپولیس ۱۸ تیر سال جاری به صورت رسمی خبر از تمدید قرارداد یاسین سلمانی برای دو فصل دیگر داد.

یاسین سلمانی ۲۳ ساله خیلی بیشتر از آنچه تصور می‌شد برای بازگشت به میادین به زمان نیاز داشت. شاید اینطور به نظر برسد که از لحاظ جسمی آمادگی دارد، اما حداقل ماجرا این است که او از لحاظ ذهنی و انگیزشی از شرایط ایده‌آلی برخوردار نیست. روزها و ماه‌ها سپری می‌شود و شاید خیلی زود برای سلمانی دیر شود. اگر او به خودش نیاید و فرصت‌ حضور در تیمی چون پرسپولیس را به سادگی از دست بدهد، ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور تنها حسرتی  به اندازه یک عمر برایش باقی بماند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یاسین سلمانی پرسپولیس وحید هاشمیان کریم باقری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چهار پرسپولیسی به تیم ملی دعوت شدند
افشاگری آل‌کثیر از دلیل پیوستن به استقلال
مهر تأیید روی تصمیم وحید هاشمیان با اتفاقی تلخ/ وحید امیری بازمی‌گردد؟
بازگشت پرسپولیس به ورزشگاه شهید کاظمی
عقب‌نشینی عراقچی زیر فشار انتقادهای گسترده
قفل سنگین قهر و تفرقه بر دروازه پرسپولیس
پاسخ یک اکانت استقلالی به عباس عراقچی
دو سناریوی پیش‌روی وحید هاشمیان با اخراج اوسمار ویرا؛ پرواز یا سقوط هلی‌کوپترِ پرسپولیس؟
جراحی پای یاسین سلمانی همزمان با بازی پرسپولیس
چمن آزادی از پرسپولیس رباط گرفت؛ یاسین رفت!
شروع پرسپولیسِ هاشمیان با برد مقابل آلانیا
حمایت قاطع کریم باقری از وحید هاشمیان
هشدار به هاشمیان؛ نیمکت پرسپولیس از زمین قوی‌تر شد!
هافبک سپاهان با قرارداد ۲ساله پرسپولیسی شد
یاسین سلمانی در یکقدمی امضا با پرسپولیس
اولین عکس یاسین سلمانی در تمرین پرسپولیس
هافبک جوان پرسپولیس بازهم از ترکیب خط خورد
نخستین دیدار هاشمیان با پرسپولیسی‌ها در ترکیه + عکس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۸ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۲ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۸ نظر)
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005b0d
tabnak.ir/005b0d