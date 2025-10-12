شاید اینطور به نظر برسد که هافبک پرسپولیس از لحاظ جسمی آمادگی دارد، اما حداقل ماجرا این است که او از لحاظ ذهنی و انگیزشی از شرایط ایدهآلی برخوردار نیست.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، چه بلایی سر یاسین سلمانی آمده است؟ او که قرار بود یکی از ستارههای بیجانشین فوتبالمان در سالهای آینده باشد، حالا به بازی هم گرفته نمیشود. عجیب است، آنقدر از یادها رفته و فراموش شده که دیگر حتی هیچ هوادار یا رسانهای سراغش را هم نمیگیرد.
او همان بازیکنی است که اوایل فصل گذشته، گاریدو بارها به خاطرش تحت فشار شدید قرار گرفت. سکوها او را فرا میخواندند و هواداران نامش را در مقاطع مختلفی از بازیها صدا میزدند و سرمربی وقت پرسپولیس هم در نشست خبری مجبور میشد به پرسش خبرنگاران درباره چرایی عدم استفاده از یاسین سلمانی پاسخ دهد. البته مشخص بود که گاریدو به اجبار و بعضاً با اکراه در این باره حرف میزند و هیچ تمایلی به صحبت در این باره ندارد. او بهتر از هر کسی میدانست که نیمکتنشینی و حتی سکونشینی سلمانی، راز خاص و پنهانی ندارد.
ماجرا ساده است؛ این به اصطلاح ستاره، آماده نیست، در شرایط بازی نیست و تلاشی برای تحمیل خود به ترکیب انجام نمیدهد؛ اما خب فضا به شکلی طراحی شده بود که هیچکس توجهی به این دلایل ساده نداشت و گویا قرار بود یاسین نه به واسطه فوتبالش بلکه با اتکا به فشارها، به لیست خوان کارلوس گاریدو تحمیل شود.
گاریدو قبل از پایان نیمفصل نخست برکنار شد و تعدادی که طرفدار «نام» هستند نه هوادار «تیم»، خوشحال بودند که این تغییر، اوضاع را برای بازیکن محبوبشان هم تغییر میدهد. گاریدو رفت، کریم باقری به صورت موقت روی نیمکت نشست، اسماعیل کارتال آمد و حالا هم پرسپولیس ۶ بازی فصل جدید را با وحید هاشمیان پشت سرگذاشته، اما همچنان خبری از یاسین سلمانی نیست. به طور واضحی او نتوانسته اعتماد سه سرمربی دائم و یک سرمربی موقت که متشکل از مربیان خارجی و داخلی بودند را در طول بیش از یکسال جلب کند.
عجیب است که در فصل نقلوانتقالات او از حاشیه امن معناداری برخوردار بود و در میان تمام لیستهای ورودی و خروجی، نامهای مازاد و... هیچ نشانی از یاسین سلمانی بود. عجیبتر اینکه حتی دو کاپیتان تیم یعنی امید عالیشاه و وحید امیری هم به سمت در خروجی هدایت شدند که البته در نهایت عالیشاه ماندنی شد و با تمام این اوصاف، یاسین روزهای آرامی را سپری کرد!
واقعیت این است که روزهای طلایی یاسین سلمانی با مصدومیت بدموقع رباط صلیبی همراه شد تا او در بازگشت نتواند آنطور که انتظار میرفت نمایش درخشان خود را تکرار کند. ستارهای نوظهور که در تابستان سال ۱۴۰۲ بعد از کشوقوسهای فراوان به جمع سرخپوشان ملحق شد تا شاگرد یحیی گلمحمدی، سرمربی وقت این تیم شود. سلمانی بعد از گلزنی مقابل فولاد خوزستان و درخشش به عنوان یار تعویضی به ترکیب اصلی قرمزها رسید، اما تنها پس از چند بازی امیدوارکننده در دیدار مقابل گلگهر از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شد تا فصل برایش خیلی زود به اتمام برسد.
با بازگشت سلمانی از مصدومیت و حضور فعالش در تمرینات، هواداران امیدوار به درخشش این ستاره بودند، اما برخلاف پیشبینیها یاسین در فصلی که مصدوم نبود، علیرغم حضور سه سرمربی متفاوت روی نیمکت پرسپولیس در فصل ۱۴۰۳/۰۴ تنها در ۱۴ بازی و در مجموع نزدیک به ۴۰۰ دقیقه به میدان رفت. همین عملکرد و افت سلمانی سبب شد تا بسیاری معتقد باشند که با اتمام قرارداد این بازیکن با سرخپوشان، در پایان فصل گذشته، ماجرای پرفراز و نشیب یاسین و پرسپولیس هم بعد از ۲ سال به اتمام میرسد. با وجود این حتی برخی منابع مدعی شدند او برای باقی ماندن در جمع سرخپوشان پایتخت، شر و شروطی هم داشته است گرچه این موضوع توسط باشگاه تأیید نشد. با تمام این اوصاف، باشگاه پرسپولیس ۱۸ تیر سال جاری به صورت رسمی خبر از تمدید قرارداد یاسین سلمانی برای دو فصل دیگر داد.
یاسین سلمانی ۲۳ ساله خیلی بیشتر از آنچه تصور میشد برای بازگشت به میادین به زمان نیاز داشت. شاید اینطور به نظر برسد که از لحاظ جسمی آمادگی دارد، اما حداقل ماجرا این است که او از لحاظ ذهنی و انگیزشی از شرایط ایدهآلی برخوردار نیست. روزها و ماهها سپری میشود و شاید خیلی زود برای سلمانی دیر شود. اگر او به خودش نیاید و فرصت حضور در تیمی چون پرسپولیس را به سادگی از دست بدهد، ممکن است در آیندهای نه چندان دور تنها حسرتی به اندازه یک عمر برایش باقی بماند.