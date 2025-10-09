En
مهر تأیید روی تصمیم وحید هاشمیان با اتفاقی تلخ/ وحید امیری بازمی‌گردد؟

وحیدی امیری با اتفاقی تلخ روبه‌رو شد که می‌تواند بازگشت او به فوتبال را با تردید مواجه کند، اما این اتفاق به نوعی مهر تأییدی بر تصمیم سرمربی پرسپولیس بود که او را از لیست خارج کرد.
انگار وحید هاشمیان درست پیش‌بینی کرده بود که وحید امیری از نظر بدنی تحلیل رفته و با مصدومیت‌های احتمالی کارایی‌اش را در پرسپولیس از دست می‌دهد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، وحید امیری، هافبک باتجربه فوتبال ایران که پس از کنار گذاشته شدن از فهرست پرسپولیس توسط وحید هاشمیان به فولاد خوزستان پیوسته بود، در تمرینات اخیر تیم اهوازی دچار مصدومیتی شدید شد.

این بازیکن ۳۷ ساله در اواخر جلسه تمرینی روز چهارشنبه، پس از یک برخورد، زمین‌گیر شد و طبق گزارش‌های اولیه، آسیب او مشکوک به پارگی رباط صلیبی است؛ موضوعی که در صورت تأیید، او را برای مدت طولانی از میادین دور خواهد کرد و شاید فصل را از دست بدهد.

هاشمیان پیش از آغاز فصل، به دلیل ترافیک بالا در پست وینگر چپ، قصد داشت از امیری در پست دفاع چپ استفاده کند که کاپیتان دوم سرخپوشان چنین شرایطی را نپذیرفت. امیری حتی پیشنهاد حضور در کادرفنی سرخپوشان را رد کرد. سرمربی پرسپولیس هم ترجیح داد سایر بازیکنان در پست وینگر چپ را حفظ کرده و امیری به دلیل سن بالا و مصدومیت‌های پیاپی از لیست خارج شود؛ چراکه او در اردوی ترکیه هم مصدوم شده بود.

اگرچه تصمیم به کنار گذاشتن امیری انتقادهای زیادی را به سمت هاشمیان روانه کرد، اما سرمربی پرسپولیس در مقطع پیش از فصل قصد داشت با خارج کردن نام امیری از لیست، شرایط را برای جذب بازیکن جدید در پست دفاع چپ فراهم کند که باشگاه در این زمینه موفق نبود و پرسپولیس در روزهای دوری میلاد محمدی از آمادگی، مجبور به استفاده از فرشاد احمدزاده در دفاع چپ شده است.

حالا مصدومیت تلخ برای امیری، مهر تأییدی روی تصمیم هاشمیان بود که باتوجه به شرایط بدنی و عضلانی امیری، پیش‌بینی می‌کرد این بازیکن ۳۷ ساله در طول فصل مصدوم شود و در دسترس نباشد.

باشگاه فولاد هنوز به‌طور رسمی درباره وضعیت دقیق مصدومیت امیری اطلاع‌رسانی نکرده و به نظر می‌رسد تأیید پارگی رباط صلیبی پس از معاینات دقیق‌تر انجام شود. با این حال، این پرسش مطرح است که اگر پارگی رباط صلیبی امیری تأیید شود، او می‌تواند به فوتبال بازگردد یا با همین اتفاق تلخ مجبور به خداحافظی از دوران حرفه‌ای خود خواهد شد؟

