اگر وحید هاشمیان نتواند برنامههایی که در سر داشته را در پرسپولیس پیش ببرد، مدیران این باشگاه حالا گزینه دیگری را هم برای جایگزینی او دارند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، وحید هاشمیان تا هفته ششم لیگ برتر با پرسپولیس هنوز شکستی نداشته است و با صدر جدول هم یک امتیاز فاصله دارد؛ هرچند کیفیت نازل لیگ برتر این فصل که به همه تیمها سرایت کرده، عاملی برای نارضایتی هواداران پرسپولیس از نتایج و عملکرد تیمشان شده است. با این حال بسیاری هنوز کادرفنی را عامل مشکلات پرسپولیس نمیدانند و حداقل روی سکوها بیشتر شعارها علیه رضا درویش است که مدیریت او از یک سال قبل تا به الان، مورد نقد بوده و هست.
سرایت کیفیت پایین لیگ به پرسپولیس
لیگ این فصل کیفیت پایینی دارد و این را میتوان از امتیازهای صدرنشین لیگ فهمید. تراکتور، گلگهر، ملوان و آلومینیوم ۹ امتیازی هستند و پس از شش هفته حتی یک تیم نتوانسته امتیازهای خود را دو رقمی کند. در حالی که میانگین امتیازی قهرمان لیگ فوتبال ایران به طور معمول روی عدد ۲ است و اکنون این عدد به ۱.۵ کاهش یافته که اگر این روند ادامهدار باشد، برخلاف سالهای قبل که قهرمان لیگ برتر با ۶۰ یا بالاتر از ۶۰ امتیاز مشخص میشد، این فصل با ۴۵ امتیاز جام را بالای سر میبرد. پرسپولیس هم با وحید هاشمیان تاکنون ۹ امتیاز کسب کرده و چندان از این میانگین عقب نیست، اما میتوان گفت که بیشترین فشار بین تیمهای لیگ برتری روی پرسپولیس و سرمربیاش است. تا جایی که هواداران این تیم در دو بازی مقابل چادرملو و گلگهر سیرجان، شعار «حیا کن، رها کن» را علاوه بر درویش برای سرمربی خود هم سر دادند و حتی با فریاد زدن نام برانکو ایوانکوویچ به عملکر تیمشان اعتراض کردند.
حاصل ثبات؛ ۷ قهرمانی لیگ در ۱۰ سال
داستان نیمکت پرسپولیس در یک دهه اخیر، با همه متفاوت بوده است. تیمی که شاید بیشترین ثبات را تجربه کرد و حاصل آن کسب ۷ قهرمانی لیگ برتر در ۱۰ سال بود که با برانکو ایوانکوویچ، یحیی گلمحمدی و اوسمار ویرا به دست آمد. هرچند در یکی از قهرمانیهای گلمحمدی نباید نقش گابریل کالدرون را نادیده گرفت که نیم فصل تیمش را صدرنشین تحویل داد و رفت و در قهرمانی اوسمار ویرا هم، نقش یحیی گلمحمدی غیرقابل انکار است که تیمش چند سال ردای قهرمانی بر تن داشت و در نهایت با فشارهای مختلف بیرونی و درونی باشگاه، رفت و دستیارش کار را ادامه داد و تیم را به قهرمانی رساند.
چهار سرمربی در یک سال با مدیریت درویش
پس از جدایی اوسمار که هواداران مقصر حفظ نشدن او را رضا درویش میدانند، سرخپوشان با ثبات خداحافظی کردهاند. پیشنهاد دیرهنگام برای تمدید قرارداد با اوسمار باعث شد او راهی بوریرام شود و پرسپولیس پس از مذاکره با گزینههای مختلف، خوان کارلوس گاریدو را انتخاب کرد که چندان نتوانست دوام بیاورد؛ پس از آن انتخاب موقت کریم باقری تا سرمربی شدن اسماعیل کارتال ادامه داشت و در شروع فصل جدید، در حالی که پرسپولیس با لیست سرمربی ترکیهای بسته شد، ناگهان قطع همکاری پیش آمد تا وحید هاشمیان برای نیمکت سرخ انتخاب شود. از شروع این انتخاب، مشخص بود که هاشمیان چالشهایی را در پرسپولیس خواهد داشت که از جمله آن مشکلات نقل و انتقالاتی بود که بارها به آن اشاره شد و رضا درویش بیش از هر پستی، برای پست وینگر چپ بازیکن خرید. در حالی که در این پست وحید امیری، فرشاد احمدزاده و اوستون اورونوف حضور داشتند و حتی امید عالیشاه هم توانایی بازی در این پست را داشت. با این حال پرسپولیس نه مهاجم خریداری کرد و نه مدافع که این موضوع تعادل را در ترکیب این تیم به هم زد.
پست پر ترافیک و ترکیب بی تعادل پرسپولیس
با پیوستن وحید هاشمیان به پرسپولیس، مشخص بود که او باید به فکر تقویت و برقراری تعادل در تیمش باشد. با این حال اولین چالش هاشمیان زمزمههای جدایی سردار دورسون ترکیهای بود که با کارتال آمده بود و حاضر نبود به همکاریاش ادامه دهد. از این رو درخواست جدایی داد و حتی شرایطی را در تیم ایجاد کرد که باشگاه قراردادش را فسخ کند. به وحید امیری هم باتوجه به ترافیک در وینگر چپ و البته مصدومیتهای زیادی که در دو فصل اخیر داشت، پیشنهاد شده بود تا در کادرفنی قرار بگیرد که این موضوع را قبول نکرد و از جمع سرخپوشان جدا شد. پرسپولیس پس از روی کار آمدن هاشمیان اقدام به خرید یک دفاع میانی، یک هافبک میانی و یک دفاع راست [که سرژ اوریه هنوز به دلیل بیماری و مصدومیت وارد لیست نشده] کرد، اما ضعف مشهود این تیم در پست خط حمله و البته دفاع چپ به این تیم ضربه زده است.
فراخواندن سرمربی به جلسه هیئت مدیره
نتایج پرسپولیس تا هفته پنجم، باعث شد که هیئت مدیره باشگاه از سرمربی خود دعوت کند تا درباره شرایط، نتایج و برنامههای آینده تیم صحبت کند. طبق آنچه سایت رسمی باشگاه پرسپولیس هم اطلاعرسانی کرد، با صحبتهای هاشمیان در این جلسه برخی ضعفهای تیم شناسایی شد و قرار بود مدیریت باشگاه با جذب بازیکن کارآمد خارجی ضعفهای تیم در سمت چپ خط دفاعی و خط حمله را برطرف کند. هرچند پس از هفته ششم، مهدی احمدی به عنوان مدیرعامل بانک شهر و به نوعی مالک باشگاه آب پاکی را روی دست هاشمیان ریخت و تلویحاً اعلام کرد قرار نیست بازیکن جدیدی جذب شود و انگار سرمربی پرسپولیس با همین ترکیب فرصت دارد تا تیمش را بالا بکشد.
سناریوی حمایت از هاشمیان؛ هنوز فرصت باقیست
با شرایط فعلی، اکنون دو سناریو پیشروی وحید هاشمیان و پرسپولیس است. به نظر نمیرسد که مدیریت در رأس باشگاه که مالکیت را به عهده دارد و همچنین رضا درویش به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، همچنان قصد فرصت دادن به هاشمیان را دارند و در حال حاضر قصد جدی برای تغییر سرمربی وجود ندارد. آنطور که در جلسات اخیر مدیران باشگاه به نتیجه رسیدهاند، هاشمیان هنوز فرصت دارد که تیمش را به شیوه بهتری هدایت کند و نتایج مطلوب هواداران را بگیرد. با این حال اگر نتایج تا دو سه هفته آینده همچنان به این شیوه ادامه پیدا کند و پرسپولیس رنگ برد را نبیند، احتمالاً نظر تیم مدیریتی نیز تغییر خواهد کرد که یا هاشمیان با اولتیماتوم جدی مواجه خواهد شد یا شاید هم بدون اولتیماتوم تغییر کند.
برانکو و ویرا، گزینههای بالقوه پرسپولیسیها
در حال حاضر، مدیران پرسپولیس دو گزینه بالقوه هم دارند که البته هیچ پیشنهاد یا مذاکرهای با آنها صورت نگرفته، اما بازگشت به آنها برای راضی کردن هواداران سادهترین کار است. برانکو ایوانکوویچ که پس از ناکامی در تیم ملی چین مشغول استراحت است و محبوب هواداران و اوسمار ویرا که به تازگی از بوریرام اخراج شده و اگر شرایط در پرسپولیس سخت شود، میتوان یکی از گزینههای مدیریت این باشگاه باشد.
نقطه اوج هلیکوپتر یا سقوط؟
آنچه مسلم است، وحید هاشمیان که زمان بازیگری خود از آلمانیها لقب هلیکوپتر گرفته بود هنوز فرصت احیای تیمش را دارد و شاید یک برد پس از تعطیلات فیفادی خیال هواداران، مدیران پرسپولیس و خود او را تاحدودی راحت کند، اما شاید هر نتیجه دیگری موجب سقوط زودهنگام هلیکوپتر سرخ شود. با این حال سناریوی خرید بازیکن در پرسپولیس هم چه وحید هاشمیان روی نیمکت ماندگار شود یا گزینه دیگری جای او را بگیرد، به نظر میرسد تا نیم فصل منتفی است و سرخپوشان شاید در نقل و انتقالات زمستانی اقدام به خرید بازیکن کنند که حداقل با گزینههای بیشتری مواجه شوند.