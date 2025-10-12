En
دولت آمریکا از ایران برای حضور در نشست «شرم الشیخ» مصر دعوت رسمی کرده است.
متعاقب آتش بس غزه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته بود: ایران می‌خواهد برای دستیابی به صلح تلاش کند و ما با آن همکاری خواهیم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، روز شنبه ۱۹ مهرماه «باراک راوید» خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس در رشته پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که وزارت امور خارجه ایالات متحده امروز دعوت‌نامه رسمی برای برگزاری نشست سران درباره غزه صادر کرده است. این نشست روز دوشنبه در شهر شرم‌الشیخ برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، آمریکا فهرست کشور‌های دعوت‌شده را به‌طور قابل توجهی گسترش داده و کشور‌هایی از جمله اسپانیا، ژاپن، آذربایجان، ارمنستان، مجارستان، هند، السالوادور، قبرس، یونان، بحرین، کویت و کانادا را نیز به فهرست افزوده است.

باراک راوید در ادامه رشته پیام‌های خود مدعی شد که به گفته یکی از منابع مطلع، ایران نیز در میان دعوت‌شدگان قرار دارد.

بر اساس گزارش‌ها رژیم صهیونیستی در این نشست شرکت نخواهد کرد.

از طرف دیگر، یک منبع بلند پایه در گفت‌و‌گو با العربی الجدید تاکید کرد، تشکیلات خودگردان فلسطین به نشست شرم الشیخ درباره آتش بس غزه دعوت نشده است.

پیش از این، ریاست جمهوری مصر اعلام کرده بود که شرم الشیخ روز دوشنبه میزبان اجلاس صلح است.

براساس بیانیه ریاست جمهوری مصر، ریاست این اجلاس به طور مشترک برعهده «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا قرار دارد.

در این اجلاس که هدف از آن پایان جنگ در نوار غزه و تقویت تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه است، سران بیش از ۲۰ کشور حضور دارند.

از دیگر اهداف این اجلاس گشایش صفحه‌ای جدید از امنیت و ثبات منطقه‌ای است.

مطابق دعوتنامه ارسالی از سوی رئیس جمهور آمریکا، دعوت از «سران کشورها/دولتها» برای حضور در این نشست صورت گرفته است.

در خصوص حضور یا عدم حضور ایران در این نشست خبرگزاری فارس اعلام کرده تاکنون تصمیم قطعی درباره سفر ایران به مصر در دولت گرفته نشده و در جلسه بعدظهر امروز یک شنبه (۲۰ مهر)، رئیس جمهور در این باره تصمیم‌گیری می‌کند.

فارس همچنین به نقل از یک منبع دولتی نوشته است با توجه به فضای موجود احتمال حضور ایران در نشست شرم الشیخ پایین است.

این در حالی است که خبرگزاری تسنیم به نقل از منبع آگاه نوشته است که ایران در این نشست شرکت نخواهد کرد.

وی افزوده بود: تهران اذعان کرده است که طرفدار آتش‌بس اسرائیل، حماس و توافق گروگان‌ها است و ما از آنها به خاطر این موضوع ممنون هستیم.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
3
30
پاسخ
بنظر می رسد فرصت مناسبی جهت دیپلماسی بوجود آمده است. بنده بغنوان یک شهروند پیشنهاد می کنم رییس جمهور محترم در این نشست شرکت کند. قهر در دنیای سیاست معنایی ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
4
28
پاسخ
ایران باید شرکت کند. تا کی دوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
4
27
پاسخ
بابا برو یه چایی باهاشون بخور بلکن قیمت طلا و دلار پرواز نکنه خسته شدیم از این همه بی ثباتی
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
4
23
پاسخ
میره خوبم میره همونجا هم باید بشینه با امریکا مستقیم مذاکره کند
