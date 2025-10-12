En
توصیه وزیر آموزش‌و‌پرورش سابق به کاظمی

رضا مراد صحرایی، وزیر سابق آموزش و پرورش در یک کتاب توصیه‌های متعددی به وزیر فعلی آموزش و پرورش داشته است.
توصیه وزیر آموزش‌و‌پرورش سابق به کاظمی

 

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رضا مراد صحرایی وزیر سابق آموزش و پرورش به تازگی کتابی با عنوان نامه‌هایی به وزیر جدید آموزش و پرورش را ترجمه کرده است. این کتاب که به قلم فرناندوام ریمرز است؛ توصیه‌های به یک وزیر آموزش و پرورش دارد.

توجه به ابزارهای نوین آموزش و پرورش، تحول دیجیتال و لزوم برنامه‌ریزی برای توسعه هوش مصنوعی در نظام آموزشی از اصلی‌ترین پایه‌های این کتاب است.

سرفصل‌های این کتاب عبارتند از:

وزیر دانش آموزان باشید- وزیر آینده باشید- مساله وزارتخانه خود را به مساله دولت و مجلس تبدیل کنید- خانواده مهمترین رکن همه موفقیت‌ها - به اقتصاد آموزش و پرورش بیاندیشید- آموزش و پرورش را از سیاست دور کنید - دقیق و بر مبنای داده‌های متقن صحبت کنید- برنامه آموزشی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای همه دانش آموزان کشورتان باشد - به گزارش‌های دریافتی اکتفا نکنید- صبور باشید و جسور

وزیر سابق آموزش و پرورش در این برنامه پس از ارائه کوتاهی از کتاب خود، از اقدامات وزارت آموزش و پرورش در دوره فعلی حمایت کرد و گفت: جناب آقای کاظمی وزیر آموزش و پرورش اقدامات مؤثری برای تأمین نیازهای نظام آموزشی کشور داشته است و دولت هم پشتیبان آموزش و پرورش بوده است. البته منابع مالی این وزارتخانه محدود و مشخص است اما می‌توان به کمک روش‌هایی همچون جلب منابع مالی نهادها در ردیف بودجه مسئولیت اجتماعی نیازهای آموزش و پرورش را برطرف کرد.

صحرایی در این جلسه با اشاره به شهدای جنگ تحمیلی اخیر گفت: شهید طهرانچی نمونه بارزی از مدیران علمی کشور بودند که برای حرکت علمی حقیقتاً جهاد داشتند.

اساتید دانشگاهی، مسئولان وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش از جمله مهمانان این مراسم بودند.

