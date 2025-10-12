واکنش قاطع چین به تهدید ترامپ

دولت چین در واکنش به تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که اقدامات متقابل و قاطعی اتخاذ خواهد کرد.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد در صورتی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تعرفه کالاهای چینی را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهد، پکن اقدامات متقابل و قاطعی اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری، در بیانیه رسمی وزارت بازرگانی چین آمده است: «اظهارات طرف آمریکایی نمونه‌ای کلاسیک از استانداردهای دوگانه است. تهدید به اعمال تعرفه‌های سنگین در هر مقطع، بهترین شیوه تعامل با چین نیست.»این نهاد تأکید کرد: «اگر ایالات متحده آمریکا به این مسیر ادامه دهد، چین قاطعانه اقدامات لازم را برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود انجام خواهد داد.»

اظهارات پکن در پی اعلام ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال مطرح شد؛ او گفته بود واشنگتن از اول نوامبر یا زودتر تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی از چین را تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داد و کنترل‌های صادراتی جدیدی نیز اعمال می‌کند.تحلیلگران می‌گویند این اقدام می‌تواند تنش‌های اقتصادی میان دو قدرت بزرگ جهان را دوباره شعله‌ور کند و بر زنجیره تأمین جهانی و بازارهای مالی فشار وارد سازد.