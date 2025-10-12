حنظله لیست جنایتکاران را منتشر کرد

\n\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0647\u06a9\u0631\u06cc \u062d\u0646\u0638\u0644\u0647\u060c \u0627\u0633\u0645 \u06f1\u06f5 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a\u06a9\u0627\u0631 \u062a\u062d\u062a \u062a\u0639\u0642\u06cc\u0628 \u0627\u0633\u0642\u0627\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0634\u0631\u0642\u061b \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u200c\u06a9\u0634 \u062f\u0631 \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u060c \u06cc\u06af\u0627\u0646 \u06f8\u06f2\u06f0\u06f0\u060c \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0633\u0627\u062e\u062a\u0627\u0631 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0648... \u0645\u0634\u063a\u0648\u0644 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0622\u0645\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a:\n\n\n\n\n\n