حنظله لیست جنایتکاران را منتشر کرد

گروه هکری حنظله، اسم ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسقاطیلی را اعلام کرد، این تروریستها در صنایع نظامی، یکان ۸۲۰۰، نیروی هوایی، ساختار فناوری و... مشغول هستند.
حنظله لیست جنایتکاران را منتشر کرد

گروه هکری حنظله، اسم ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسقاطیلی را اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ گفته شده این تروریستهای کودک‌کش در صنایع نظامی، یگان ۸۲۰۰، نیروی هوایی، ساختار فناوری و... مشغول هستند.

اطلاعات این افراد در ادامه آمده است:

«حنظله» اسامی ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسقاطیلی را اعلام کرد

«حنظله» اسامی ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسقاطیلی را اعلام کرد

«حنظله» اسامی ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسقاطیلی را اعلام کرد

«حنظله» اسامی ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسقاطیلی را اعلام کرد

«حنظله» اسامی ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسقاطیلی را اعلام کرد

«حنظله» اسامی ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسقاطیلی را اعلام کرد

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
سلیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
2
پاسخ
خدا لعنت شون كنه .البته همين دنيا مكافات عمل خودشون رو خواهند ديد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
3
پاسخ
چقدرهم صورتشان به جنایتکارها می خورد خصوصا خانمه
