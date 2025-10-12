En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آزادی گروگان چینی در اسلامشهر

سخنگوی پلیس از آزادی تبعه چینی به هویت «دینگ شی زو» توسط پلیس آگاهی غرب استان تهران و دستگیری باند گروگان‌گیر اتباع غیرمجاز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۱۴
| |
505 بازدید
|
۱
آزادی گروگان چینی در اسلامشهر

سردار منتظرالمهدی سخنگوی پلیس فراجا در این باره گفت: گروگان تبعه کشور چین به هویت دینگ شی زو روز گذشته توسط پلیس آگاهی غرب استان تهران آزاد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: باند گروگان‌گیر که از اتباع غیرمجاز بودند، این تبعه چینی را در یکی از شهرک‌های شهرستان اسلامشهر مخفی نموده و قصد اخاذی از خانواده‌ی وی را داشتند که با سرعت عمل پلیس گروگان آزاد و چهار گروگان‌گیر دستگیر شدند.

سردار منتظرالمهدی در پایان گفت: همچنین دینگ شی زو، شهروند چینی از طریق پلیس بین‌الملل فراجا به سفارت چین در تهران منتقل شد.
 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
گروگان گروگانگیری گروگان چینی اسلامشهر اتباع غیرمجاز اخراج اتباع
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایرانیان مهاجرستیز، ایرانیان نژادپرست!/ در سوگ واژه ها
خروج صدهاهزار تبعه غیر مجاز افغانستانی از مرز
وحشتناک‌ترین گروگانگیری تاریخ ایران
افزایش ۵۰ درصدی اخراج اتباع افغانستانی از ایران
تفاوت ما با شما همین هاست، خانم فرشته حسینی!
اتباع غیرمجاز را به پلیس گزارش دهید
اتباع غیرمجاز را به کار نگیرید!
فیلم: عملیات دستگیری گسترده افغانی‌ها در تهران
قتل یک گروگان به دلیل نپرداختن مبلغ درخواستی
سرقت ۶ کیلو طلا از یک طلافروشی اسلامشهر تهران
حمله روزنامه جمهوری اسلامی به مدافعان اتباع غیرمجاز
شناسایی ۵۱ هزار تبعه غیرمجاز در ایران
آزادی پنج گروگان از چنگال آدم ربایان
نجات درسا کوچولو از کودک‌ربایی گانگستری
تلاش‌ برای آزادی گروگان‌ها ‌ادامه دارد
گزارش لحظه به لحظه از آزادي گروگان يک ميلياردي
سرنوشت نامعلوم 10 گروگان باند وحشت
معمای بی‌خبری از سرنوشت گروگان‌ها
مرد رهگذر، 5 ساعت در دام گروگانگیرها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
اخراج افغانی ها
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۹۹ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۴ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۵۹ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005az8
tabnak.ir/005az8