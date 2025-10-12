آزادی گروگان چینی در اسلامشهر

سردار منتظرالمهدی سخنگوی پلیس فراجا در این باره گفت: گروگان تبعه کشور چین به هویت دینگ شی زو روز گذشته توسط پلیس آگاهی غرب استان تهران آزاد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: باند گروگانگیر که از اتباع غیرمجاز بودند، این تبعه چینی را در یکی از شهرکهای شهرستان اسلامشهر مخفی نموده و قصد اخاذی از خانوادهی وی را داشتند که با سرعت عمل پلیس گروگان آزاد و چهار گروگانگیر دستگیر شدند.
سردار منتظرالمهدی در پایان گفت: همچنین دینگ شی زو، شهروند چینی از طریق پلیس بینالملل فراجا به سفارت چین در تهران منتقل شد.